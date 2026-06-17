Non è finita, Montagna Grande di nuovo in fiamme

Le fiamme si sono riattivate nelle ultime ore, costringendo a un nuovo intervento dei mezzi antincendio. Sul posto sono già operative le squadre impegnate nelle operazioni di contenimento del rogo.
In azione mezzi aerei e squadre a terra
Per fronteggiare la ripresa dell’incendio è entrato in azione un Canadair per contrastare dall’alto l’avanzata delle fiamme.
Nelle operazioni è impegnato inoltre un elicottero del Corpo Forestale della Regione Siciliana, che sta effettuando lanci d’acqua nelle aree maggiormente interessate dal fronte del fuoco.
Situazione ancora critica
L’incendio, che ha causato ingenti danni ambientali, continua dunque a rappresentare una grave emergenza. Le alte temperature, il vento e la presenza di vegetazione particolarmente secca rendono particolarmente complesse le operazioni di spegnimento.
Le squadre di soccorso restano al lavoro per evitare che il nuovo focolaio possa estendersi ulteriormente e compromettere altre porzioni del patrimonio naturalistico già pesantemente colpito dal rogo dei giorni scorsi.
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