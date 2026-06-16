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16/06/2026 00:00:00

Marsala, la giovane Sofia Palmeri vola alla finale nazionale di Miss Mundial Teen

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-06-2026/marsala-la-giovane-sofia-palmeri-vola-alla-finale-nazionale-di-miss-mundial-teen-450.jpg

C'è anche una giovane marsalese tra le protagoniste del concorso Miss Mundial Teen. Si tratta di Sofia Palmeri, 15 anni, che ha conquistato l'accesso alla finale nazionale in programma il 7 e 8 luglio a Scalea, in Calabria, nell'ambito di un evento che unirà moda, spettacolo e intrattenimento.

Per Sofia si tratta di un importante traguardo raggiunto al termine delle selezioni regionali, che le consentirà di rappresentare Marsala e la Sicilia in una manifestazione che vedrà la partecipazione di concorrenti provenienti da diverse regioni italiane.

 

La selezione a Marsala

Il percorso della giovane finalista è iniziato con la tappa siciliana del concorso Miss Teen Italia Sicilia, svoltasi presso il ristorante Harmony di Marsala. L'evento è stato organizzato da Alba Catania, rappresentante della sede provinciale di Trapani, da anni impegnata nel settore dello spettacolo e della formazione artistica.

Alla selezione hanno preso parte tredici concorrenti che si sono esibite davanti a una numerosa platea. Al termine della serata tutte le partecipanti hanno ricevuto una fascia e un omaggio floreale, mentre le concorrenti più votate sono state premiate con ulteriori riconoscimenti.

 

Appuntamento a Scalea

La finale nazionale, diretta artisticamente da Vincenzo Capasso, si svolgerà all'interno di un meeting che per una settimana riunirà moda, spettacolo e talenti emergenti.

Oltre alla competizione, le finaliste avranno l'opportunità di incontrare professionisti del settore, tra cui autori televisivi, registi e operatori del mondo della moda e dell'intrattenimento.

Per Sofia Palmeri, appena quindicenne, sarà quindi un'importante occasione di crescita personale e artistica, oltre che un motivo di orgoglio per Marsala, che sarà rappresentata da una delle sue giovani promesse in una manifestazione di rilievo nazionale.









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