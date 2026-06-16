Marsala, la giovane Sofia Palmeri vola alla finale nazionale di Miss Mundial Teen

16/06/2026 00:00:00

C'è anche una giovane marsalese tra le protagoniste del concorso Miss Mundial Teen. Si tratta di Sofia Palmeri, 15 anni, che ha conquistato l'accesso alla finale nazionale in programma il 7 e 8 luglio a Scalea, in Calabria, nell'ambito di un evento che unirà moda, spettacolo e intrattenimento.

Per Sofia si tratta di un importante traguardo raggiunto al termine delle selezioni regionali, che le consentirà di rappresentare Marsala e la Sicilia in una manifestazione che vedrà la partecipazione di concorrenti provenienti da diverse regioni italiane.

La selezione a Marsala

Il percorso della giovane finalista è iniziato con la tappa siciliana del concorso Miss Teen Italia Sicilia, svoltasi presso il ristorante Harmony di Marsala. L'evento è stato organizzato da Alba Catania, rappresentante della sede provinciale di Trapani, da anni impegnata nel settore dello spettacolo e della formazione artistica.

Alla selezione hanno preso parte tredici concorrenti che si sono esibite davanti a una numerosa platea. Al termine della serata tutte le partecipanti hanno ricevuto una fascia e un omaggio floreale, mentre le concorrenti più votate sono state premiate con ulteriori riconoscimenti.

Appuntamento a Scalea

La finale nazionale, diretta artisticamente da Vincenzo Capasso, si svolgerà all'interno di un meeting che per una settimana riunirà moda, spettacolo e talenti emergenti.

Oltre alla competizione, le finaliste avranno l'opportunità di incontrare professionisti del settore, tra cui autori televisivi, registi e operatori del mondo della moda e dell'intrattenimento.

Per Sofia Palmeri, appena quindicenne, sarà quindi un'importante occasione di crescita personale e artistica, oltre che un motivo di orgoglio per Marsala, che sarà rappresentata da una delle sue giovani promesse in una manifestazione di rilievo nazionale.



