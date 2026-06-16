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Cultura

» Spettacoli
16/06/2026 13:36:00

L'Opera dei Pupi torna ad Alcamo: giovedì 18 giugno al Castello dei Conti di Modica

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-06-2026/1781606243-0-l-opera-dei-pupi-torna-ad-alcamo-giovedi-18-giugno-al-castello-dei-conti-di-modica.jpg

Prosegue ad Alcamo la rassegna teatrale dedicata all'Opera dei Pupi Siciliani. Giovedì 18 giugno, a partire dalle 18.00, il Castello dei Conti di Modica ospita il secondo appuntamento, a cura dell'associazione culturale G. Canino di Alcamo, con il maestro puparo Salvatore Oliveri. L'iniziativa rientra nei festeggiamenti dedicati a Maria SS. dei Miracoli.

"Le ferite di Rinaldo"

In scena uno degli spettacoli più noti e drammatici del repertorio dell'Opera dei Pupi. Le ferite di Rinaldo racconta le peripezie del paladino di Francia, vittima di un sortilegio e di una serie di agguati che lo costringono a subire e superare tredici ferite mortali per difendere il proprio onore e i compagni.

Le farse di Virticchio e Nofrio

A seguire, spazio alla tradizione comica con Virticchio e Nofrio, due tra le maschere più popolari dell'Opera dei Pupi siciliana. Nati come personaggi da farsa, incarnano il popolano saggio e astuto che commenta la realtà con ironia.

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