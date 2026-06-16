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16/06/2026 09:20:00

Da Castelvetrano a Prime Video: Vito La Grassa nel cast di "Young Sherlock"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-06-2026/1781591098-0-da-castelvetrano-a-prime-video-vito-la-grassa-nel-cast-di-young-sherlock.jpg

C'è anche un volto di un trapanese nel cast di "Young Sherlock", la serie internazionale targata Prime Video che sta conquistando il pubblico e che porta la firma del regista britannico Guy Ritchie. 

Si tratta dell'attore castelvetranese Vito La Grassa, che ha preso parte alla produzione con un ruolo di rilievo all'interno della serie.

Per La Grassa si tratta di un nuovo e significativo traguardo professionale che arricchisce un percorso artistico costruito negli anni tra televisione, cinema, moda e spettacolo. 

Un cammino iniziato come fotomodello e testimonial per diversi brand e concorsi nazionali, proseguito poi con l'approdo al mondo della televisione e della recitazione.

L'attore siciliano, originario di Castelvetrano, è noto anche per la sua partecipazione al programma televisivo "Uomini e Donne" nelle edizioni 2020-2021, esperienza che gli ha consentito di farsi conoscere dal grande pubblico. 

Successivamente ha consolidato la propria presenza nel settore audiovisivo partecipando a produzioni televisive e cinematografiche, tra cui "Squadra Antimafia", "La Macchina dei Sogni", "Il Collaboratore", oltre a numerosi videoclip musicali e spot sociali.

Nel 2025 il suo nome era già emerso tra i protagonisti del film "Mark", confermando una crescita professionale costante e una presenza sempre più significativa nel panorama artistico nazionale.

Grazie a determinazione, passione e talento, Vito La Grassa è riuscito a ritagliarsi negli anni uno spazio sempre più importante nel mondo dello spettacolo, conquistando la stima del pubblico e l'apprezzamento degli addetti ai lavori.  come impegno, sacrificio e perseveranza possano trasformare le difficoltà in opportunità concrete di crescita professionale.

L'esperienza in "Young Sherlock" assume inoltre un significato particolare per il territorio trapanese. 

Parte delle riprese della produzione sono state infatti realizzate in Sicilia e hanno interessato anche la suggestiva Grotta Mangiapane di Custonaci, trasformata ancora una volta in un grande set cinematografico ottocentesco. 

Negli ultimi anni il borgo custonacese è diventato una delle location più richieste da produzioni cinematografiche e televisive nazionali e internazionali grazie alla straordinaria forza evocativa dei suoi paesaggi.

La serie, creata da Matthew Parkhill e sviluppata da Guy Ritchie, racconta le origini del celebre investigatore Sherlock Holmes e vede protagonista l'attore britannico Hero Fiennes Tiffin nel ruolo del giovane detective. 

a produzione, distribuita da Prime Video, rappresenta una nuova interpretazione del personaggio nato dalla penna di Arthur Conan Doyle e ha già riscosso notevole attenzione a livello internazionale. 

Accanto all'attività artistica, La Grassa porta avanti anche un impegno sociale e culturale attraverso la collaborazione con il Parlamento della Legalità Internazionale, partecipando a iniziative dedicate alla promozione dei valori della legalità, della cittadinanza attiva e della formazione delle giovani generazioni.

Un nuovo tassello, dunque, nella carriera dell'attore castelvetranese che continua a portare il nome della Sicilia e del Trapanese in produzioni di respiro internazionale, contribuendo al tempo stesso a valorizzare un territorio che sempre più spesso si conferma protagonista nel mondo dell'audiovisivo.

 









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