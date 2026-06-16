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Cultura

» Spettacoli
16/06/2026 12:31:00

Cornino Comedy Bay, tre notti di comicità e musica sul mare di Custonaci

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-06-2026/cornino-comedy-bay-tre-notti-di-comicita-e-musica-sul-mare-di-custonaci-450.jpg

Si chiama Cornino Comedy Bay la rassegna che dal 19 al 21 giugno 2026 porta cabaret e musica dal vivo sulla Baia Cornino, a Custonaci. Tre serate consecutive a ingresso libero, organizzate dal Comune di Custonaci con la collaborazione dell'associazione Bayékou e della Pro Loco di Custonaci.

Venerdì 19 giugno: Isola Nura e Antonio Pandolfo

Ad aprire la rassegna, alle 21.00, è Isola Nura con lo spettacolo Canta e Cunta, che intreccia musica e narrazione nel solco della canzone d'autore siciliana. Alle 22.00 sale sul palco Antonio Pandolfo, attore e cabarettista con un repertorio di personaggi diventati popolari, da Enricuccio al tormentone Mi Siddia… ma Abbutta. Pandolfo ha lavorato con Ficarra e Picone ne L'ora legale e ha preso parte alle serie Makari e Il giovane Montalbano.

Sabato 20 giugno: Lory e Mick e Cristiano Militello

La seconda serata si apre alle 21.30 con il duo Lory e Mick, in uno show che unisce musica e intrattenimento. Alle 22.30 il nome più atteso del cartellone: Cristiano Militello, comico, cabarettista e conduttore radiofonico, dal 2004 volto fisso di Striscia la Notizia con la rubrica Striscia lo Striscione e autore della raccolta Giulietta è 'na zoccola, antologia degli striscioni delle curve italiane.

Domenica 21 giugno: Stefano Piazza e La Sara

A chiudere la tre giorni, domenica alle 21.00, è Stefano Piazza, noto per il format Piazza Grande, in cui intervista i passanti per le strade di Palermo. Alle 22.15 la serata si conclude con La Sara e il suo concerto dal vivo.

  • Organizzazione: Comune di Custonaci, associazione Bayékou, Pro Loco di Custonaci









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