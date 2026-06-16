Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Sociale
16/06/2026 13:26:00

"Disability Act", al Teatro Don Bosco l'inclusione va in scena con i ragazzi dell'Anffas

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-06-2026/disability-act-al-teatro-don-bosco-l-inclusione-va-in-scena-con-i-ragazzi-dell-anffas-450.jpg

Un pomeriggio di emozioni, applausi e partecipazione. Al Teatro Don Bosco è andato in scena "Disability Act", lo spettacolo realizzato dai ragazzi dell'Anffas che ha trasformato il palcoscenico in uno spazio di condivisione, talento e inclusione.

 

L'iniziativa rappresenta il punto di arrivo di un percorso costruito nel tempo attraverso impegno, passione e crescita personale. Protagonisti giovani e adulti che, grazie al teatro, hanno avuto l'opportunità di esprimersi, raccontarsi e mettere in mostra le proprie capacità davanti al pubblico.

A guidare il progetto è stato il regista Amedeo Trapani, che ha accompagnato gli attori in un percorso artistico e umano culminato in uno spettacolo capace di coinvolgere ed emozionare. Sul palco non è andata in scena soltanto una rappresentazione teatrale, ma una testimonianza concreta di come l'inclusione possa diventare realtà quando si creano occasioni autentiche di partecipazione e valorizzazione delle persone.

"Disability Act" ha avuto anche un forte valore sociale. In un periodo in cui il tema dell'inclusione è spesso al centro del dibattito pubblico, l'evento ha mostrato come l'integrazione passi soprattutto attraverso esperienze concrete, il lavoro di squadra e la possibilità di essere protagonisti della vita della comunità.

Grande la soddisfazione all'interno dell'Anffas e della presidente Annamaria Casano, che ha visto concretizzarsi il risultato di mesi di lavoro e dedizione. Per la città è stata invece un'importante occasione per sostenere e conoscere più da vicino i percorsi di autonomia, crescita e inclusione che l'associazione porta avanti quotidianamente.

Perché il teatro, quando riesce a dare spazio e voce a tutti, smette di essere soltanto spettacolo e diventa una vera lezione di comunità.

 

 

 

 

 









Native | 16/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-06-2026/1781173603-0-la-mobilita-peugeot-in-provincia-di-trapani-la-sfida-vinta-da-automondo.jpg

La mobilità Peugeot in provincia di Trapani: la sfida vinta da...

Native | 15/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-06-2026/1781276076-0-essepiauto-a-giugno-sconti-fino-a-12-000-euro-sull-usato-in-pronta-consegna.jpg

Essepiauto, a giugno sconti fino a 12.000 euro sull'usato in pronta...

Native | 12/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-06-2026/1781174693-0-giulio-bellan-riceve-la-qualifica-di-revisore-della-sostenibilita.jpg

Giulio Bellan riceve la qualifica di Revisore della...