"Disability Act", al Teatro Don Bosco l'inclusione va in scena con i ragazzi dell'Anffas

16/06/2026 13:26:00

Un pomeriggio di emozioni, applausi e partecipazione. Al Teatro Don Bosco è andato in scena "Disability Act", lo spettacolo realizzato dai ragazzi dell'Anffas che ha trasformato il palcoscenico in uno spazio di condivisione, talento e inclusione.

L'iniziativa rappresenta il punto di arrivo di un percorso costruito nel tempo attraverso impegno, passione e crescita personale. Protagonisti giovani e adulti che, grazie al teatro, hanno avuto l'opportunità di esprimersi, raccontarsi e mettere in mostra le proprie capacità davanti al pubblico.

A guidare il progetto è stato il regista Amedeo Trapani, che ha accompagnato gli attori in un percorso artistico e umano culminato in uno spettacolo capace di coinvolgere ed emozionare. Sul palco non è andata in scena soltanto una rappresentazione teatrale, ma una testimonianza concreta di come l'inclusione possa diventare realtà quando si creano occasioni autentiche di partecipazione e valorizzazione delle persone.

"Disability Act" ha avuto anche un forte valore sociale. In un periodo in cui il tema dell'inclusione è spesso al centro del dibattito pubblico, l'evento ha mostrato come l'integrazione passi soprattutto attraverso esperienze concrete, il lavoro di squadra e la possibilità di essere protagonisti della vita della comunità.

Grande la soddisfazione all'interno dell'Anffas e della presidente Annamaria Casano, che ha visto concretizzarsi il risultato di mesi di lavoro e dedizione. Per la città è stata invece un'importante occasione per sostenere e conoscere più da vicino i percorsi di autonomia, crescita e inclusione che l'associazione porta avanti quotidianamente.

Perché il teatro, quando riesce a dare spazio e voce a tutti, smette di essere soltanto spettacolo e diventa una vera lezione di comunità.



