Martina, aspirante maestra non vedente, ringrazia la scuola di Marsala: "Qui l'inclusione è una realtà"

16/06/2026 15:14:00

Una lettera semplice ma carica di significato. A scriverla è Martina Sorrentino, giovane non vedente e aspirante maestra, che ha voluto ringraziare pubblicamente il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo "Sirtori" di Marsala, Giancarlo Lentini, per l'accoglienza ricevuta nell'ambito di un progetto dedicato all'integrazione sociale delle persone con disabilità.

Martina ha avuto l'opportunità di svolgere un percorso all'interno dell'Asilo Statale Livatino, entrando in contatto con i bambini e partecipando alla vita scolastica quotidiana. Un'esperienza che, come racconta nella sua lettera, ha rappresentato un momento di grande crescita umana e formativa.

«Essendo una persona non vedente e aspirante maestra – scrive – faccio particolare attenzione alle realtà educative che fanno dell'accoglienza e del rispetto delle differenze una concreta pratica educativa».

Nelle sue parole emerge il valore dell'inclusione come strumento di crescita non solo per chi vive una condizione di disabilità, ma per l'intera comunità scolastica. «Credo fermamente che l'inclusione contribuisca alla crescita umana e civile di tutta la comunità scolastica, insegnando ai bambini il rispetto, la solidarietà e la consapevolezza che ogni persona possiede risorse e talenti da condividere».

La giovane sottolinea come l'esperienza vissuta rappresenti un esempio concreto di una scuola capace di accogliere e valorizzare le differenze, mettendo ciascuno nelle condizioni di esprimere le proprie capacità.

Il ringraziamento è rivolto al dirigente scolastico, ai docenti e a tutto il personale dell'istituto per la sensibilità e la disponibilità dimostrate. Martina conclude esprimendo il desiderio di poter proseguire il proprio percorso anche nel prossimo anno scolastico.

Una testimonianza che ricorda come l'inclusione non sia soltanto una parola presente nei documenti scolastici, ma una pratica quotidiana che può fare la differenza nella vita delle persone.



