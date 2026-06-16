La mobilità Peugeot in provincia di Trapani: la sfida vinta da Automondo

16/06/2026 09:00:00

Dal 2021 la struttura di Via Marsala gestisce in esclusiva il marchio francese sull'intero territorio provinciale. Vendita, noleggio, veicoli commerciali e officina autorizzata: un'offerta che poche realtà locali riescono a costruire.



Non è frequente che un marchio automobilistico di dimensione internazionale affidi a un'unica realtà locale la gestione esclusiva di un intero territorio provinciale. Eppure è quello che è successo a Trapani nel 2021, quando Peugeot ha designato Automondo come unico dealer autorizzato per l'intera provincia.



La concessionaria di Via Marsala 375 non è una novità nel settore automotive trapanese. È una realtà consolidata del panorama dell’offerta automobilistica a Trapani, che nel tempo si allarga e si aggiorna ben oltre la vendita di auto nuove. L'accordo con Peugeot ha segnato un passaggio preciso: adesso se vuoi acquistare, noleggiare o portare in officina una Peugeot trovi un punto di riferimento per la tua auto in Automondo.



Un'esclusiva che porta responsabilità

Con la gestione in esclusiva del marchio Peugeot sul territorio di Trapani e provincia, Automondo risponde a una domanda diversificata: offrendo soluzioni su misura per le famiglie e per i professionisti.



Automondo soddisfa tutte le esigenze:

-Auto nuove — incluse le versioni elettriche e plug-in hybrid dei suoi modelli iconici e rinnovati;

-Veicoli usati con garanzia fino a 48 mesi;

-Veicoli km 0 con prestazioni pari al nuovo;

-Veicoli commerciali per le imprese, anche con soluzioni di noleggio flessibile.



A completare la struttura Peugeot in Automondo c'è l'officina autorizzata Peugeot, con ricambi originali e personale specializzato per manutenzione ordinaria e straordinaria per veicoli tradizionali ed elettrici: tagliandi, revisioni, carrozzeria, meccanica e cristalleria.



Un modello che guarda alle esigenze delle persone

Quello che Automondo ha costruito negli anni è un modello di concessionaria Peugeot a Trapani che copre l'intero ciclo di vita del veicolo — dall'acquisto all'assistenza, passando per il noleggio come alternativa alla proprietà. Un approccio che in un territorio come la provincia di Trapani, dove la mobilità privata ha un peso concreto e richiede partner esperti e costantemente aggiornati per continuare a dominare la strada.



Contatti e Orari

Sede: Automondo — Via Marsala 375, Trapani.

Telefono: 0923 501080

Orari Concessionaria: Lunedì – Venerdì: 9:00-13:00 / 16:00-19:30 | Sabato: 9:00-13:00 / 16:30-19:30

Sito web: www.automondotp.it



(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it)



