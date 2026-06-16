Sicilia, oggi temporali e allerta gialla: poi torna il gran caldo

16/06/2026 07:38:00

Dopo giorni di caldo estivo, la Sicilia fa i conti con una parentesi di instabilità. Per oggi è stata diramata un’allerta gialla su gran parte dell’Isola, segnale di una giornata da monitorare con attenzione.

Sono attesi rovesci e temporali a macchia di leopardo, soprattutto nelle aree centro-settentrionali e interne. I fenomeni potranno essere anche intensi ma brevi, tipici del periodo: in alcune zone piogge improvvise e abbondanti, mentre a pochi chilometri di distanza il tempo potrebbe restare asciutto.

Le province più esposte risultano Palermo, Messina, Trapani, Agrigento, Caltanissetta e Catania, mentre Siracusano e Ragusano restano ai margini dei fenomeni. Non si escludono locali allagamenti o disagi temporanei, soprattutto nelle aree più vulnerabili.

Nonostante l’instabilità, le temperature restano elevate, in particolare nelle zone interne, dove il caldo continuerà a farsi sentire anche durante i temporali.

Cosa significa l’allerta gialla

Si tratta di un livello di attenzione intermedio: indica la possibilità di fenomeni intensi ma localizzati. Tradotto: niente panico, ma occhi aperti. Meglio evitare spostamenti inutili nelle ore peggiori e prestare attenzione a zone a rischio allagamenti.

Tendenza: pausa breve, poi arriva il caldo

La fase instabile sarà rapida. Già da mercoledì il tempo tornerà stabile, con il ritorno del sole su tutta la regione.

Ma il vero cambio di scenario arriverà nel fine settimana: l’anticiclone africano è pronto a espandersi sul Mediterraneo, riportando caldo intenso e condizioni pienamente estive.

Le temperature torneranno a salire sopra la media, con afa in aumento e valori che, nei giorni successivi, potranno diventare elevati anche durante la notte.



