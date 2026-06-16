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» Dai Comuni
16/06/2026 09:45:00

Marsala, nuovi orari estivi per il Canile comunale: accolta la richiesta dei volontari

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-06-2026/marsala-nuovi-orari-estivi-per-il-canile-comunale-accolta-la-richiesta-dei-volontari-450.jpg

Cambiano gli orari di apertura al pubblico del Canile comunale di Marsala per il periodo estivo. La nuova organizzazione, in vigore da ieri 15 giugno al 15 settembre 2026, è stata adottata tenendo conto delle esigenze rappresentate dai volontari e dalle volontarie che operano quotidianamente nella struttura che al momento, su oltre duecento cani ospiti, ha visto lo spostamento di soli 37 a causa dell'incendio della Sarco.

 

La rimodulazione nasce dalla necessità di adattare le attività alle elevate temperature della stagione estiva, consentendo lo svolgimento delle operazioni di cura, assistenza e sgambamento degli animali nelle ore più favorevoli della giornata, a tutela del loro benessere.

 

I nuovi orari di apertura

Secondo quanto comunicato dal Comune di Marsala, il Canile comunale osserverà i seguenti orari:

  • Dal lunedì al venerdì: dalle 9.30 alle 11.30;
  • Martedì e giovedì: apertura pomeridiana dalle 16 alle 17.30;
  • Sabato e domenica: dalle 9.30 alle 12.30.

La struttura chiuderà ogni giorno alle ore 12.30, salvo le aperture pomeridiane previste nei giorni di martedì e giovedì.

 

Più attenzione al benessere animale

L'obiettivo della nuova organizzazione è quello di garantire condizioni climatiche più idonee per gli animali ospitati, soprattutto durante le attività all'aperto, e al tempo stesso migliorare la gestione complessiva del canile.

La modifica degli orari consentirà infatti una programmazione più efficiente delle attività quotidiane, favorendo il lavoro degli operatori e dei volontari impegnati nella cura dei cani presenti nella struttura.

Contatti anche fuori dagli orari di apertura

Il Comune ricorda che, durante gli orari di chiusura al pubblico, sarà comunque possibile contattare il Canile comunale tramite posta elettronica all'indirizzo canilemunicipalemarsala@comune.marsala.tp.it.

L'amministrazione comunale ha inoltre ringraziato cittadini e volontari per la collaborazione e per l'attenzione costantemente rivolta alla tutela e al benessere degli animali ospitati nella struttura.









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