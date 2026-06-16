Marsala: entra in vigore l'orario estivo del trasporto pubblico urbano. Ecco le novità

16/06/2026 22:22:00

Scattano i nuovi orari estivi del trasporto pubblico urbano a Marsala. Il servizio, predisposto dall'amministrazione comunale per la stagione estiva, prevede l'attivazione di otto linee urbane che collegheranno le diverse zone della città per tutta la durata del periodo estivo.

Accanto ai collegamenti ordinari, sono previste anche due corse domenicali dedicate al raggiungimento delle principali località balneari del territorio, sia sul versante sud che su quello nord della costa marsalese.

Collegamenti verso lidi e imbarcaderi

Le corse festive consentiranno di raggiungere le spiagge e le aree maggiormente frequentate durante l'estate, compresi gli imbarcaderi per Mozia, la zona di Santa Maria e l'area dedicata agli appassionati di kite surf lungo la laguna dello Stagnone.

L'obiettivo è agevolare gli spostamenti di residenti e turisti, offrendo un'alternativa all'utilizzo dell'auto privata soprattutto nei mesi di maggiore afflusso.

Orari online e sull'App Municipium

Il prospetto completo con linee, fermate e orari è consultabile sul sito istituzionale del Comune:

Orari estivi del trasporto urbano di Marsala

Le informazioni sono disponibili anche attraverso l'applicazione Municipium, utilizzata dall'ente per comunicazioni e servizi ai cittadini.

Corse monitorate per migliorare il servizio

Dal Comune fanno sapere che linee e orari saranno costantemente monitorati durante il periodo estivo per verificare l'efficacia del servizio e valutare eventuali correttivi.

Qualora si rendessero necessarie modifiche o integrazioni, queste saranno comunicate tempestivamente alla cittadinanza.

Bus visibili su Google Maps

Una novità importante riguarda la digitalizzazione del servizio. Già dalla scorsa settimana, infatti, fermate, percorsi e orari degli autobus urbani sono consultabili direttamente su Google Maps, consentendo agli utenti di pianificare gli spostamenti in modo più semplice e immediato.

L'amministrazione ha inoltre annunciato che a breve i dati saranno integrati anche nelle principali piattaforme di navigazione utilizzate da cittadini e turisti.

Un passo avanti verso una maggiore accessibilità del trasporto pubblico locale, soprattutto in una stagione in cui la mobilità urbana e i collegamenti con le zone costiere diventano particolarmente strategici.

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Giornata del Donatore, la sindaca Patti in visita all’Avis Marsala: “La donazione è un gesto straordinario”

In occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, la sindaca di Marsala, Andreana Patti, ha visitato la nuova sede dell’Avis Marsala, situata a Largo Padre Elia.

Ad accoglierla è stato il presidente dell’associazione, Luciano Rosas, che ha accompagnato la prima cittadina alla scoperta dei locali recentemente ristrutturati e delle attività svolte dall’associazione sul territorio.

Una sede rinnovata e sempre più donatori

Nel corso della visita, la sindaca ha potuto conoscere da vicino il lavoro portato avanti dall’Avis marsalese, che negli ultimi anni ha registrato un costante incremento sia dei donatori sia dei candidati alla donazione.

Particolare attenzione è stata dedicata anche ai progetti educativi e formativi promossi nelle scuole, con l'obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni sull'importanza del dono del sangue e della solidarietà.

La visita si è conclusa con l'incontro tra la sindaca, il personale sanitario, i volontari e i donatori che ogni giorno contribuiscono a garantire un servizio essenziale per il sistema sanitario.

“Un piccolo gesto dai risultati incredibili”

Nel ringraziare l’associazione per l’accoglienza ricevuta e per il dono del gagliardetto sociale, la sindaca Patti ha sottolineato il valore civile e umano della donazione.

«La donazione è un atto di solidarietà straordinario, un piccolo gesto dai risultati incredibili. Migliorare la qualità della vita, spesso salvarla a chi ha bisogno di sangue, è un servizio sociosanitario a beneficio di tutta la collettività. Significa prendersi cura delle persone più fragili e, anche per questo, ringrazio l’Avis».

Parole che hanno ribadito il ruolo fondamentale svolto dai donatori e dalle associazioni di volontariato nel garantire una costante disponibilità di sangue per le strutture sanitarie.

Verso una collaborazione con il Comune

Durante l'incontro è emersa anche la volontà di rafforzare la collaborazione tra l'amministrazione comunale e l'Avis per promuovere ulteriormente la cultura della donazione.

«Condivido la proposta del presidente Rosas per una collaborazione tra Avis e Amministrazione comunale, auspicando che si possa allargare la platea dei donatori anche attraverso mirate attività informative nelle nostre contrade», ha aggiunto la sindaca.

L'obiettivo è raggiungere un numero sempre maggiore di cittadini, portando le campagne di sensibilizzazione anche nelle zone periferiche del territorio comunale e favorendo una maggiore partecipazione alla donazione volontaria e periodica del sangue.

Una visita che, nella giornata dedicata ai donatori di tutto il mondo, ha rappresentato anche un riconoscimento all'impegno quotidiano dell'Avis Marsala e di quanti, attraverso un semplice gesto, contribuiscono a salvare vite umane.



