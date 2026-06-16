Ad Erice quasi 100mila euro per la spiaggia di Cala Giunone

16/06/2026 22:05:00

Mentre molti Comuni siciliani si preparano alla stagione estiva con nuovi investimenti sul litorale, Erice porta a casa quasi 100 mila euro di finanziamenti regionali destinati alla riqualificazione della spiaggia di Cala Giunone, nella frazione di Pizzolungo.

Le risorse, concesse dall'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente, ammontano complessivamente a 99.894,14 euro e serviranno a migliorare l'accessibilità, la fruizione e la sostenibilità ambientale di uno dei tratti costieri più suggestivi del territorio ericino. Erice è uno degli 81 comuni siciliani ammessi al finanziamento, e nel trapanese assieme al comune ericino ci sono: Trapani con 96.840 euro, Mazara con 148.627 euro, Campobello 107.110 euro, Custonaci 35 mila euro e Valderice 33 mila euro. Tra i Comuni trapanesi come già scritto da TP24 manca il Comune di Marsala che non ha avuto il finanziamento, non perché non è stato ammesso, ma perché non ha neanche partecipato al bando regionale.

Due finanziamenti per Cala Giunone

Nel dettaglio, il Comune ha ottenuto un contributo di 89.704,17 euro nell'ambito del programma regionale dedicato alla valorizzazione delle spiagge libere attrezzate dei Comuni costieri siciliani.

A questo si aggiungono ulteriori 10.189,97 euro provenienti dal programma destinato agli interventi di sviluppo sostenibile nelle aree del demanio marittimo.

Le somme consentiranno di realizzare una serie di opere mirate a migliorare l'accoglienza dei visitatori, garantire una maggiore accessibilità e rafforzare la tutela ambientale dell'area di Cala Giunone.

Pulizia, accessibilità e nuovi servizi

I progetti, redatti dal geom. Aldo Andrea Leoncino dell'ufficio tecnico comunale, prevedono interventi di bonifica e ripristino ecologico attraverso lo sfalcio della vegetazione spontanea, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti e la sistemazione delle aree di parcheggio e dei percorsi di accesso.

Tra le opere programmate figurano anche il riordino di alcuni blocchi calcarei e residui di lavorazione marmorea presenti nell'area e l'installazione di una rampa modulare smontabile in acciaio inox, dotata di corrimano e superficie antiscivolo, per facilitare l'accesso al mare anche alle persone con ridotta mobilità.

Saranno inoltre collocati nuovi contenitori per la raccolta differenziata e una pedana modulare destinata all'area solarium.

Toscano: «Un patrimonio da valorizzare»

Per la sindaca Daniela Toscano si tratta di un intervento strategico per il territorio.

«Questi contributi ci consentono di intervenire in maniera concreta su Cala Giunone, trasformando risorse economiche in opere e servizi capaci di migliorare la qualità dell'esperienza di chi vive e frequenta questo tratto di costa. La tutela dell'ambiente non può limitarsi alla conservazione, ma deve tradursi in accessibilità, cura degli spazi, sicurezza e fruibilità».

La prima cittadina sottolinea inoltre il valore identitario dell'area: «Cala Giunone è uno dei luoghi simbolo del nostro territorio e merita interventi all'altezza del suo valore paesaggistico».

Agliastro: «La sfida è coniugare ambiente e fruibilità»

Sulla stessa linea l'assessore comunale all'Ambiente e alla Transizione ecologica Antonio Giuseppe Agliastro, che evidenzia come gli interventi vadano oltre la semplice manutenzione.

«A Cala Giunone non realizzeremo soltanto opere o nuovi arredi, ma stiamo costruendo le condizioni affinché un luogo di straordinaria bellezza possa essere vissuto meglio, da tutti e durante tutto l'anno».

Secondo Agliastro, accessibilità, sostenibilità e decoro rappresentano elementi di una stessa strategia amministrativa: «La sfida della transizione ecologica nelle comunità locali è migliorare il rapporto tra persone e ambiente attraverso interventi concreti, misurabili e duraturi».

Un finanziamento che riapre il dibattito sulle spiagge

L'assegnazione dei fondi a Erice si inserisce nel più ampio piano regionale destinato ai Comuni costieri siciliani per migliorare servizi e infrastrutture nelle spiagge libere.

Un tema particolarmente attuale dopo la pubblicazione delle graduatorie regionali che hanno visto numerosi Comuni del Trapanese ottenere risorse per la valorizzazione dei propri litorali. Con questi quasi 100 mila euro, Erice punta ora a rendere Cala Giunone un modello di accessibilità e sostenibilità, investendo su un patrimonio naturalistico che rappresenta una delle principali attrazioni della costa ericina.



