"Voci sulle violenze giovanili": a Marsala il talk del Circoletto con Emily Mignanelli

16/06/2026 15:40:00

Si intitola "Voci sulle violenze giovanili" il talk in programma venerdì 19 giugno alle 18.00 al Baluardo Velasco di Marsala, in via Bottino 1. L'appuntamento è promosso da Il Circoletto Libreria & Officina Creativa insieme a Finestre sul Mondo, con il coinvolgimento di Arché Onlus e del presidio di Marsala "Vito Pipitone" di Libera.

Il tema

Al centro dell'incontro c'è il fenomeno della violenza tra i più giovani, affrontato in un momento in cui il dibattito pubblico torna con frequenza sugli episodi di cronaca e sul ruolo dell'educazione. Gli organizzatori collegano la riflessione anche alle regole sull'educazione sessuo-affettiva a scuola, oggi subordinata al consenso dei genitori, e propongono il talk come occasione di confronto e di responsabilità collettiva.

Gli ospiti

A guidare il dialogo sarà Emily Mignanelli, scrittrice e pedagogista, in conversazione con Salvatore Inguì. L'incontro è pensato come un confronto aperto al pubblico, in un formato di dialogo tra i due relatori.



