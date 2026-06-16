Trapani, Nino Barone trionfa al Premio “Ignazio Buttitta”

16/06/2026 07:51:00

Nuovo e prestigioso riconoscimento per l'autore e operatore culturale trapanese Nino Barone, che si è aggiudicato il primo premio nella sezione “Saggistica e Tradizioni” della XXVII edizione del Premio Arte e Cultura Siciliana “Ignazio Buttitta”, promosso dal Centro Artistico Culturale Editoriale Renato Guttuso di Favara e presieduto da Lina Urso Gucciardino.

A conquistare la giuria è stata l'opera “Camurria – Parole che raccontano la Sicilia di tutti i giorni”, un volume dedicato al patrimonio linguistico e antropologico dell'Isola, attraverso parole, espressioni popolari e modi di dire che continuano a vivere nel linguaggio quotidiano dei siciliani. Un lavoro che si inserisce nel solco degli studi sulla cultura popolare e sulla memoria collettiva, temi da sempre al centro dell'attività di ricerca e divulgazione di Barone.

La comunicazione ufficiale dell'assegnazione del premio è arrivata nei giorni scorsi direttamente dalla presidente del Centro “Renato Guttuso”. La cerimonia di premiazione si terrà il prossimo 27 giugno, alle ore 20, presso il Teatro Panoramico dei Templi, nell'ambito della manifestazione che ogni anno richiama scrittori, studiosi e cultori delle tradizioni siciliane provenienti da tutta l'Isola.

"Ricevere un premio intitolato a Ignazio Buttitta rappresenta motivo di grande soddisfazione e orgoglio – commenta Barone – perché significa vedere riconosciuto un lavoro che nasce dall'amore per la Sicilia, per la sua lingua e per quelle parole che, ancora oggi, raccontano la nostra storia e il nostro modo di essere".

Il Premio “Ignazio Buttitta”, giunto quest'anno alla ventisettesima edizione, è considerato una delle più longeve e significative iniziative dedicate alla valorizzazione della lingua, della letteratura e delle tradizioni siciliane. Nato come concorso letterario in lingua siciliana, nel tempo ha ampliato il proprio raggio d'azione includendo saggi, opere narrative e studi dedicati alla cultura dell'Isola, mantenendo sempre come obiettivo la tutela dell'identità culturale siciliana.

Il riconoscimento ottenuto da Barone assume quindi un valore particolare perché premia un'opera che pone al centro proprio il lessico popolare siciliano, considerato da antropologi e studiosi uno degli strumenti più efficaci per comprendere la storia, i valori e l'immaginario collettivo delle comunità locali. La lingua, infatti, non rappresenta soltanto un mezzo di comunicazione, ma custodisce tradizioni, abitudini e visioni del mondo tramandate di generazione in generazione.

Per l'autore trapanese si tratta dell'ennesima attestazione di stima in un percorso culturale che negli anni lo ha visto impegnato nella promozione della storia, delle tradizioni e dell'identità siciliana attraverso pubblicazioni, incontri letterari e attività divulgative. Un impegno che oggi trova ulteriore conferma in un premio dedicato a una delle figure più rappresentative della cultura dell'Isola, il poeta Ignazio Buttitta.



