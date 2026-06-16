Marsala, visite guidate nei siti urbani del Parco di Lilibeo: nuovi orari estivi

16/06/2026 14:10:00

Proseguono per tutta l’estate le aperture dei tre siti urbani del Parco Archeologico di Lilibeo-Marsala, con visite guidate ogni weekend a cura degli archeologi di ArcheOfficina.

Da sabato prossimo entrerà in vigore il nuovo calendario estivo, pensato per consentire a cittadini e turisti di visitare i monumenti nelle ore più fresche della giornata, evitando la calura del primo pomeriggio.

I siti visitabili sono tre e raccontano alcune delle pagine più suggestive della storia antica e medievale di Marsala.

La Chiesa di Santa Maria della Grotta, nell’isolato Madonna della Grotta, è una chiesa rupestre barocca immersa nelle latomie romane. Un luogo poco conosciuto e di grande fascino, con affreschi medievali e un’atmosfera che conserva il carattere mistico del sito.

La Latomia dei Niccolini, in piazza Sant’Agostino, è un’antica cava romana poi trasformata in area cimiteriale dalla prima comunità cristiana. La visita consente di compiere un viaggio tra il III e il IV secolo dopo Cristo, all’interno del giardino del convento dei Padri Agostiniani.

L’Ipogeo di Crispia Salvia, in via Massimo D’Azeglio 41, è una camera funeraria sotterranea risalente al II-III secolo dopo Cristo. Al suo interno conserva affreschi funerari dai colori vivaci e dall’alto valore simbolico, insieme a un’iscrizione dedicata alla defunta.

I nuovi orari estivi

Il sabato i siti saranno aperti dalle 17 alle 20, con turni di visita guidata alle 17, alle 18 e alle 19.

La domenica è prevista una doppia apertura: la mattina dalle 10 alle 13 e il pomeriggio dalle 17 alle 20. I turni di visita saranno alle 10, 11, 12 e poi alle 17, 18 e 19.

Le visite si tengono ogni ora e sono curate dagli archeologi di ArcheOfficina, fino a un’ora prima della chiusura.

È possibile anche concordare visite su appuntamento in altri giorni e orari, contattando gli organizzatori.

Biglietti e prenotazioni

Il ticket per il singolo monumento costa 5 euro, ridotto a 3,50 euro per under 18 e studenti under 26.

È disponibile anche un ticket unico per l’intero circuito dei tre monumenti: 12 euro intero e 7 euro per under 18 e studenti under 26.

Il punto informazioni si trova alla biglietteria del Parco Archeologico, in piazza della Vittoria, davanti Porta Nuova.

La prenotazione è vivamente consigliata. È possibile farlo al numero 351 4849420, via mail all’indirizzo lilibeo@archeofficina.com oppure online sul sito www.archeofficina.com.



