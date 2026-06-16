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Cultura
16/06/2026 18:30:00

A Bronte torna la Summer School di scrittura creativa "Sotto il bosco di latte"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-06-2026/a-bronte-torna-la-summer-school-di-scrittura-creativa-sotto-il-bosco-di-latte-450.jpg

Tra boschi, laghi e paesaggi lavici, la scrittura diventa esperienza condivisa, immersione e conoscenza di sé. Dal 14 al 19 luglio 2026 torna la Summer School di scrittura creativa “Sotto il bosco di latte”, giunta alla sua terza edizione, con una formula che unisce formazione, natura e vita comunitaria.

L’iniziativa si svolgerà a Bronte, nella struttura dell’azienda agricola “Musa”, trasformata per sei giorni in laboratorio diffuso di scrittura e relazione.

 

Una scuola immersa nella natura

Organizzata dall’Associazione Pro Loco San Teodoro e dal Caffè Letterario Gesualdo Bufalino, la Summer School conferma la direzione artistica della giornalista Rai e scrittrice Lidia Tilotta, che guida un progetto ormai diventato un punto di riferimento per la formazione narrativa in Sicilia.

“Per sei giorni – racconta Tilotta – uniti dalla passione per la scrittura, si sperimenta il vivere insieme, si scoprono luoghi magici, si impara a conoscere l’altro… È come entrare in una bolla ed uscirne diversi, contaminati, arricchiti”.

 

Laboratori tra poesia e scrittura creativa

Il programma prevede lezioni e laboratori affidati allo scrittore e docente di scrittura creativa Luigi La Rosa, mentre il laboratorio di poesia sarà curato dalla scrittrice e poetessa Erica Donzella.

Le attività si svolgeranno in alcuni dei luoghi più suggestivi dell’area dei Nebrodi e del versante etneo: il parco dell’azienda “Musa”, il bosco dell’Acerone, il lago Maulazzo e Piano dei Grilli, in un dialogo continuo tra paesaggio e parola.

 

Condivisione, natura e comunità

La Summer School non è solo formazione, ma anche esperienza di vita comunitaria: docenti, partecipanti e volontari vivranno insieme per sei giorni, condividendo momenti di confronto, convivialità e scoperta dei prodotti enogastronomici del territorio.

Un’impostazione che punta a trasformare la scrittura in un’esperienza totale, in cui il testo nasce anche dall’ascolto, dalla relazione e dal contatto diretto con l’ambiente.

 

Partecipazione e bando

Le iscrizioni sono aperte fino al 5 luglio 2026. I posti disponibili sono limitati a 20 partecipanti. Per la prima volta, l’accesso è esteso anche ai 17enni, con età massima fissata a 35 anni. Il bando di partecipazione è disponibile online al seguente indirizzo: Bando Summer School Sotto il bosco di latte

 

Un laboratorio che cambia chi lo attraversa

La Summer School “Sotto il bosco di latte” si conferma così come un’esperienza che intreccia formazione e trasformazione personale, dove la scrittura diventa strumento per leggere il mondo e, insieme, per abitarlo in modo diverso.

Tra boschi, parole e incontri, l’obiettivo resta lo stesso: uscire da quei sei giorni “contaminati e arricchiti”, come in una bolla da cui si torna con una nuova voce.



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