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Cronaca
16/06/2026 12:41:00

Trapani, non si ferma all'alt dei carabinieri e fugge: arrestato 19enne

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Un posto di blocco che si trasforma in una fuga pericolosa tra le strade della città e si conclude dopo pochi metri con l’intervento dei Carabinieri. È quanto accaduto nei pressi della zona Fontanelle, a Trapani, dove un giovane di 19 anni è stato arrestato in flagranza di reato.

 

La fuga dopo l’alt

Secondo quanto comunicato dai Carabinieri, il ragazzo, alla guida di un motociclo, non si sarebbe fermato all’intimazione dell’alt durante un controllo stradale.

Anziché ottemperare all’ordine dei militari impegnati in un posto di blocco, il 19enne avrebbe tentato la fuga a forte velocità, mettendo in atto anche manovre pericolose, tra cui la circolazione contromano.

La corsa è durata pochi metri: il giovane è stato infatti bloccato e fermato dai militari poco dopo il tentativo di sottrarsi al controllo.

 

Le accuse e il nuovo codice della strada

La condotta contestata rientra nell’articolo 192 comma 7-bis del Codice della Strada, recentemente aggiornato, che prevede sanzioni più severe per chi non si ferma all’alt e mette in atto comportamenti pericolosi per la sicurezza pubblica.

Nel caso specifico è stato disposto l’arresto facoltativo in flagranza per fuga pericolosa all’alt o al posto di blocco, anche in considerazione del rischio generato dalle manovre del giovane.

 

Convalida dell’arresto

La misura precautelare è stata successivamente sottoposta al vaglio dell’autorità giudiziaria. Il giudice ha convalidato l’arresto all’esito dell’udienza, senza però disporre ulteriori misure cautelari a carico del 19enne.









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