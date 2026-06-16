Buongiorno24 del 16 Giugno 2026

16/06/2026 09:13:00

Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, sui nostri canali social e su Rmc 101 per raccontare i fatti più importanti della giornata.

Apriamo con l'emergenza incendi che continua a tenere in apprensione la provincia di Trapani. Montagna Grande brucia ormai da quattro giorni. Oltre 600 ettari di vegetazione sono stati distrutti da uno dei roghi più gravi degli ultimi anni nella Sicilia occidentale. Le fiamme, spinte dallo scirocco, hanno raggiunto anche le aree alle spalle di Makari, nel territorio di San Vito Lo Capo. Un colpo durissimo per il patrimonio ambientale, paesaggistico e turistico del territorio. Il sindaco di Salemi, Vito Scalisi, parla di una ferita gravissima e chiede che si faccia piena luce sulle cause dell'incendio.

A Marsala resta alta l'attenzione dopo il vasto incendio che ha interessato l'impianto Sarco di contrada Ponte Fiumarella. In attesa dei risultati delle analisi dell'Arpa Sicilia, la sindaca Andreana Patti ha emanato un'ordinanza urgente che istituisce una zona di protezione nel raggio di due chilometri dall'azienda. Scattano limitazioni per cittadini, attività agricole e allevamenti, mentre si cerca di capire quali possano essere le conseguenze ambientali del rogo.

Sempre a Marsala, l'emergenza ha coinvolto anche il canile municipale. Trentasette cani sono stati evacuati grazie all'intervento coordinato di associazioni, volontari, Asp e Comune. Una mobilitazione che ha evitato conseguenze peggiori, ma che apre interrogativi sulla necessità di dotare la struttura di un piano di evacuazione per affrontare situazioni analoghe.

Dalla cronaca giudiziaria arriva un'importante operazione antimafia della Direzione distrettuale antimafia di Palermo. Tra i tredici arrestati c'è anche Raffaele Galatolo, boss ergastolano che secondo gli investigatori avrebbe continuato a gestire gli affari della famiglia mafiosa dell'Acquasanta sfruttando i permessi premio ottenuti dal carcere. Un'inchiesta che riporta l'attenzione sui nuovi assetti di Cosa Nostra e sui rapporti tra mafia e attività economiche.

Sempre da Palermo arriva l'allarme lanciato dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che parla apertamente di un possibile ricambio ai vertici mafiosi. Dopo il vertice del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, il ministro ha annunciato un rafforzamento dei controlli e dei sistemi di videosorveglianza nel capoluogo siciliano.

Parleremo poi di sicurezza e controlli sul territorio. Tra Trapani e Alcamo le forze dell'ordine hanno intensificato le verifiche sulla movida, identificando quasi 150 persone. Il bilancio è di un arresto per spaccio e sei denunce, oltre a controlli su locali e attività commerciali.

Ad Alcamo, intanto, è iniziata la demolizione di uno degli immobili abusivi più discussi della litoranea di Alcamo Marina. Un intervento simbolico che segna l'avvio di un percorso di contrasto all'abusivismo edilizio e di recupero del decoro urbano della fascia costiera.

Infine uno sguardo alla politica regionale. Continua il confronto a distanza tra il presidente dell'Ars Gaetano Galvagno e il leader di Controcorrente Ismaele La Vardera. Sullo sfondo ci sono già le prossime elezioni regionali e le manovre dei partiti in vista della futura corsa alla presidenza della Regione.

Questi e altri aggiornamenti nella puntata di oggi di Buongiorno24.

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