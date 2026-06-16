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Cronaca
16/06/2026 19:43:00

Bimbo di nove mesi ustionato con caffe bollente

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-06-2026/1781632048-0-bimbo-di-nove-mesi-ustionato-con-caffe-bollente.jpg

 Un bambino di appena nove mesi è rimasto ustionato in un incidente domestico a Floridia, nel Siracusano, ed è stato trasferito d'urgenza in elisoccorso al Centro Grandi Ustionati dell'ospedale Azienda Ospedaliera Cannizzaro di Catania.

Secondo una prima ricostruzione, il piccolo sarebbe entrato accidentalmente in contatto con un liquido bollente, presumibilmente del caffè appena preparato. L'episodio si è verificato all'interno dell'abitazione di famiglia.

 

Le ustioni riportate interessano una porzione limitata del corpo, inferiore al dieci per cento della superficie cutanea, ma vista la giovanissima età del bambino i sanitari hanno ritenuto necessario il trasferimento immediato in una struttura altamente specializzata.

I medici hanno riscontrato ustioni di primo e secondo grado e disposto il ricovero in regime di terapia semi-intensiva. Al momento, secondo quanto trapela dall'ambiente sanitario, le condizioni del piccolo non sarebbero considerate gravi e il quadro clinico resta costantemente monitorato dagli specialisti.

 

Determinante si è rivelato l'intervento dell'elisoccorso, che ha consentito il rapido trasferimento dalla provincia di Siracusa a Catania, dove il bambino è stato preso in carico dall'équipe del Centro Grandi Ustionati, punto di riferimento regionale per il trattamento delle lesioni da ustione.

Sotto choc la famiglia, che sta vivendo ore di apprensione accanto al piccolo. Nel frattempo sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente domestico che ha provocato il ferimento del neonato.

 









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