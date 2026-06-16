16 Giugno: Trump al G7, critiche a Netanyahu, 11 morti a Kiev, Vannacci supera la Lega

16/06/2026 07:11:00

• Trump è arrivato a Evian per il G7, notando che «everything is very nice» («è tutto molto bello») e definendo Macron un «amico speciale». Ha ribadito che lo stretto di Hormuz sarà completamente aperto venerdì, e che visto che la situazione con l’Iran è risolta – sembra –, ora è il momento di parlare di Ucraina (oggi a Evian è atteso Zelens’kyj)

• Macron ha detto che la Francia e l’Inghilterra, coadiuvate da Italia e Olanda, sono pronte per la missione che accompagnerà la riapertura di Hormuz. Meloni ha confermato che l’Italia è pronta a fare la sua parte, ma non prima dell’ok del Parlamento

• In Israele destra e sinistra criticano Netanyahu per aver accettato l’intesa Usa-Iran che prevede il ritiro dell’Idf dal Libano. Lui però non mostra cedimenti e anzi ha detto che alle prossime elezioni si ricandiderà, «e intendo vincere»

• I raid russi hanno fatto 11 morti e 53 feriti a Kiev e a Kharkiv. I missili hanno causato anche l’incendio delle cupole d’oro della cattedrale della Dormizione di Kiev, patrimonio Unesco, luogo simbolo della città e del cristianesimo ortodosso (ma i russi sostengono che la colpa sia di un razzo della contraerea ucraina)

• Dal sondaggio Swg sulle intenzioni di voto risulta che Futuro Nazionale ha raggiunto la Lega: entrambi i partiti sono al 5,3 per cento

• Nella prima giornata di collocamento il nuovo Btp Italia Sì ha raccolto ordini per un totale di 3,176 miliardi

• Dai più recenti dati Istat risulta che nel 2024 sono stati circa 25 mila i laureati italiani tra i 25 e i 34 anni che hanno lasciato il Paese, a fronte di poco più di 4 mila rientri

• Electrolux ha sospeso per 50 giorni il piano di licenziamenti, che riguarda 1.719 dipendenti

• Ieri ai Mondiali la Spagna, tra le favorite, non è riuscita a segnare nemmeno un punto alla ben più modesta squadra del Capo Verde, che è riuscito a mantenere il pareggio dello 0 a 0 fino alla fine. Sono finite 1-1 Belgio-Egitto e Arabia Saudita-Uruguay. Stamattina all’alba Iran-Nuova Zelanda si è conclusa 2-2



• Starmer ha annunciato che nel Regno Unito entro la primavera del prossimo anno entrerà in vigore il divieto per chiunque abbia meno di 16 anni di usare i social (tutti tranne quelli di messaggistica tipo Whatsapp)

• Marius Borg Høiby, 29 anni, primogenito della principessa Mette-Marit di Norvegia, è stato condannato a 4 anni per stupro. I suoi legali faranno ricorso, ma per ora resta in carcere, anche se ha fatto richiesta di liberazione per far visita alla madre, che è in attesa di un trapianto ai polmoni e sta molto male

• È stato condannato per omicidio volontario a oltre 6 anni il ragazzo di 15 anni che spinse un amico nel fiume Tanaro un coetaneo che non sapeva nuotare

• A Genova un giovane è morto dopo essere stato investito da un coetaneo fuori da una discoteca. L’investitore aveva importunato una ragazza, e per questo la vittima lo stava inseguendo con degli amici

• A Galliate, in provincia di Novara, in casa di un bracconiere è stato trovato un esemplare di leone maschio imbalsamato

• Osservando il telefono del vicino di tram, a Milano una donna ha scoperto l’esistenza di una chat Whatsapp in cui i dipendenti Atm si scambiavano foto di donne prese dalle videocamere di sorveglianza. L’azienda aprirà un’indagine interna

• Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Pichetto Fratin ha detto che è «scontato» che ci sarà un referendum sul ritorno del nucleare in Italia nel 2028 o nel 2029

• Per 3,5 milioni di euro netti a stagione, il nuovo allenatore del Milan sarà Ruben Amorim, 41 anni, portoghese

• Sono morti il politico Francesco Michele Barra (78 anni) e l’attrice statunitense Anne Schedeen (77)



Titoli

Corriere della sera: La firma digitale / all’intesa Usa-Iran / «Riapre Hormuz»

la Repubblica: Europa, missione a Hormuz

La Stampa: L’intesa regge, riapre Hormuz

Il Sole 24 Ore: Con accordo Usa-Iran petrolio in caduta / Wall Street e Milano macinano record

Il Messaggero: Iran-Usa, Hormuz riapre

Il Giornale: Hormuz e nucleare / La vera sfida di Trump

Avvenire: Tempo di sminare

Qn: Iran-Usa, l’accordo fragile / Braccio di ferro su Hormuz

Il Fatto: Trump sconfitto dall’Iran / La Ue genuflessa a Ben Gvir

Leggo: Londra, social vietati agli under 16

Libero: Guerra, benzina, bollette / La guerra cambia tutto

La Verità: Scoppia la concertopoli del Pd

Il Mattino: Usa e Iran, una pace fragile

il manifesto: Farsi male

il Quotidiano del Sud: Patto su Hormuz, c’è l’Italia

Domani: Hormuz riaperto, il resto non si sa / Tra Usa e Iran un accordo di argilla



