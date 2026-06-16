16 Giugno: Trump al G7, critiche a Netanyahu, 11 morti a Kiev, Vannacci supera la Lega
• Trump è arrivato a Evian per il G7, notando che «everything is very nice» («è tutto molto bello») e definendo Macron un «amico speciale». Ha ribadito che lo stretto di Hormuz sarà completamente aperto venerdì, e che visto che la situazione con l’Iran è risolta – sembra –, ora è il momento di parlare di Ucraina (oggi a Evian è atteso Zelens’kyj) • Macron ha detto che la Francia e l’Inghilterra, coadiuvate da Italia e Olanda, sono pronte per la missione che accompagnerà la riapertura di Hormuz. Meloni ha confermato che l’Italia è pronta a fare la sua parte, ma non prima dell’ok del Parlamento • In Israele destra e sinistra criticano Netanyahu per aver accettato l’intesa Usa-Iran che prevede il ritiro dell’Idf dal Libano. Lui però non mostra cedimenti e anzi ha detto che alle prossime elezioni si ricandiderà, «e intendo vincere» • I raid russi hanno fatto 11 morti e 53 feriti a Kiev e a Kharkiv. I missili hanno causato anche l’incendio delle cupole d’oro della cattedrale della Dormizione di Kiev, patrimonio Unesco, luogo simbolo della città e del cristianesimo ortodosso (ma i russi sostengono che la colpa sia di un razzo della contraerea ucraina) • Dal sondaggio Swg sulle intenzioni di voto risulta che Futuro Nazionale ha raggiunto la Lega: entrambi i partiti sono al 5,3 per cento • Nella prima giornata di collocamento il nuovo Btp Italia Sì ha raccolto ordini per un totale di 3,176 miliardi • Dai più recenti dati Istat risulta che nel 2024 sono stati circa 25 mila i laureati italiani tra i 25 e i 34 anni che hanno lasciato il Paese, a fronte di poco più di 4 mila rientri • Electrolux ha sospeso per 50 giorni il piano di licenziamenti, che riguarda 1.719 dipendenti • Ieri ai Mondiali la Spagna, tra le favorite, non è riuscita a segnare nemmeno un punto alla ben più modesta squadra del Capo Verde, che è riuscito a mantenere il pareggio dello 0 a 0 fino alla fine. Sono finite 1-1 Belgio-Egitto e Arabia Saudita-Uruguay. Stamattina all’alba Iran-Nuova Zelanda si è conclusa 2-2
• Starmer ha annunciato che nel Regno Unito entro la primavera del prossimo anno entrerà in vigore il divieto per chiunque abbia meno di 16 anni di usare i social (tutti tranne quelli di messaggistica tipo Whatsapp) • Marius Borg Høiby, 29 anni, primogenito della principessa Mette-Marit di Norvegia, è stato condannato a 4 anni per stupro. I suoi legali faranno ricorso, ma per ora resta in carcere, anche se ha fatto richiesta di liberazione per far visita alla madre, che è in attesa di un trapianto ai polmoni e sta molto male • È stato condannato per omicidio volontario a oltre 6 anni il ragazzo di 15 anni che spinse un amico nel fiume Tanaro un coetaneo che non sapeva nuotare • A Genova un giovane è morto dopo essere stato investito da un coetaneo fuori da una discoteca. L’investitore aveva importunato una ragazza, e per questo la vittima lo stava inseguendo con degli amici • A Galliate, in provincia di Novara, in casa di un bracconiere è stato trovato un esemplare di leone maschio imbalsamato • Osservando il telefono del vicino di tram, a Milano una donna ha scoperto l’esistenza di una chat Whatsapp in cui i dipendenti Atm si scambiavano foto di donne prese dalle videocamere di sorveglianza. L’azienda aprirà un’indagine interna • Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Pichetto Fratin ha detto che è «scontato» che ci sarà un referendum sul ritorno del nucleare in Italia nel 2028 o nel 2029 • Per 3,5 milioni di euro netti a stagione, il nuovo allenatore del Milan sarà Ruben Amorim, 41 anni, portoghese • Sono morti il politico Francesco Michele Barra (78 anni) e l’attrice statunitense Anne Schedeen (77)
Titoli Corriere della sera: La firma digitale / all’intesa Usa-Iran / «Riapre Hormuz» la Repubblica: Europa, missione a Hormuz La Stampa: L’intesa regge, riapre Hormuz Il Sole 24 Ore: Con accordo Usa-Iran petrolio in caduta / Wall Street e Milano macinano record Il Messaggero: Iran-Usa, Hormuz riapre Il Giornale: Hormuz e nucleare / La vera sfida di Trump Avvenire: Tempo di sminare Qn: Iran-Usa, l’accordo fragile / Braccio di ferro su Hormuz Il Fatto: Trump sconfitto dall’Iran / La Ue genuflessa a Ben Gvir Leggo: Londra, social vietati agli under 16 Libero: Guerra, benzina, bollette / La guerra cambia tutto La Verità: Scoppia la concertopoli del Pd Il Mattino: Usa e Iran, una pace fragile il manifesto: Farsi male il Quotidiano del Sud: Patto su Hormuz, c’è l’Italia Domani: Hormuz riaperto, il resto non si sa / Tra Usa e Iran un accordo di argilla
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