Trapani, torna balneabile la spiaggia sotto le Mura di Tramontana

16/06/2026 14:05:00

Nuovi interventi in vista per uno dei luoghi più frequentati del centro storico di Trapani e novità anche per la stagione balneare lungo il waterfront cittadino.

Questa mattina il sindaco Giacomo Tranchida ha effettuato un sopralluogo alla Piazzetta del Tramonto insieme ai funzionari del Demanio Marittimo, dell'Autorità di Sistema Portuale e della Capitaneria di Porto per verificare le condizioni dell'area e definire gli interventi necessari alla sua messa in sicurezza.

La Piazzetta del Tramonto, affacciata sul mare e meta quotidiana di residenti e visitatori, rappresenta uno degli scorci più suggestivi della città vecchia.

Da tempo l'area è al centro dell'attenzione per alcune criticità legate alla sicurezza del sedime demaniale, motivo per cui il Comune si è detto pronto a intervenire anche con procedure straordinarie.

"Diamo la nostra disponibilità, come Comune, a intervenire, anche in via sostitutiva, in termini di protezione civile e con procedura di somma urgenza, per mettere in sicurezza il perimetro della piazzetta e garantire l'incolumità di residenti e visitatori", ha dichiarato il sindaco Tranchida.

Ma le novità riguardano anche il tratto di costa sottostante le storiche Mura di Tramontana.

La Capitaneria di Porto ha infatti concesso la deroga che consentirà la balneazione nell'area compresa tra l'ex Mercato del Pesce e Piazza Vittorio Emanuele. Una decisione attesa da cittadini e turisti che negli ultimi anni hanno riscoperto questa spiaggia urbana nel cuore del centro storico.

Entro la settimana, con il completamento dei lavori della soffolta, saranno installate le boe di delimitazione che individueranno lo specchio d'acqua destinato alla balneazione in sicurezza.

L'accesso alle imbarcazioni resterà invece vietato fino alla spiaggetta, nel rispetto delle norme di navigazione.

Il provvedimento si inserisce in un più ampio percorso di valorizzazione del waterfront trapanese. Negli ultimi giorni sono stati avviati interventi di pulizia dell'arenile con la rimozione della posidonia accumulata lungo la battigia, mentre la Regione Siciliana ha ammesso a finanziamento un progetto per la realizzazione di una spiaggia libera attrezzata lungo il tratto delle Mura di Tramontana, con passerelle, servizi e strutture dedicate anche alle persone con ridotta mobilità.

Le Mura di Tramontana, antica fortificazione che delimita il fronte nord del centro storico, sono oggi uno dei simboli della città e negli ultimi anni sono state interessate da diversi interventi di riqualificazione urbana finalizzati a migliorare l'accessibilità e la fruizione del lungomare. La possibilità di fare il bagno sotto le mura storiche rappresenta uno degli elementi più caratteristici dell'offerta turistica cittadina durante la stagione estiva.

Con la messa in sicurezza della Piazzetta del Tramonto e il ritorno della balneazione regolamentata sotto le Mura di Tramontana, l'amministrazione punta dunque a rafforzare la fruibilità di due luoghi simbolo del centro storico, proprio all'inizio della stagione turistica.



