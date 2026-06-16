Trapani, telecamere nascoste contro chi abbandona i rifiuti: 25 episodi in un mese

16/06/2026 10:02:00

Venticinque episodi di abbandono illecito di rifiuti immortalati dalle telecamere in appena un mese.

È il bilancio dell'ultima attività di controllo messa in campo dalla Polizia Locale di Trapani, che ha installato sistemi di videosorveglianza nascosti nei punti più sensibili della città per contrastare una delle emergenze che, da anni, pesa sul decoro urbano e sulle casse comunali.

Le immagini, diffuse dall'amministrazione comunale, documentano diversi casi di cittadini sorpresi mentre scaricano sacchetti e materiali di vario genere lungo le strade cittadine o accanto ai contenitori della raccolta.

Secondo quanto reso noto dal Comune, nel solo mese di maggio numerosi responsabili sono stati identificati e sanzionati grazie all'utilizzo delle telecamere.

L'amministrazione parla di "tolleranza zero" verso chi continua a violare le regole della raccolta differenziata.

Per i trasgressori le conseguenze possono essere pesanti: la normativa nazionale prevede infatti sanzioni che, nei casi più gravi, possono arrivare fino a 10 mila euro.

Negli ultimi anni il legislatore ha progressivamente inasprito le misure contro l'abbandono dei rifiuti, introducendo anche strumenti più efficaci per l'identificazione dei responsabili attraverso i sistemi di videosorveglianza.

"Trapani merita rispetto. Il decoro urbano e la salute pubblica non sono negoziabili. Chi sporca la città offende tutta la comunità e risponde di fronte alla legge", dichiara il sindaco Giacomo Tranchida, "Con le telecamere e con il controllo della Polizia Locale andiamo avanti su questa strada: chi sbaglia paga".

L'appello del primo cittadino è rivolto anche ai cittadini affinché collaborino segnalando comportamenti scorretti: ""Una città pulita è una città più bella e più vivibile per tutti noi. Rispettare le regole della raccolta differenziata è un dovere civico".

La videosorveglianza come deterrente

Quella contro l'abbandono dei rifiuti non è una novità per Trapani.

Già nel 2024 la Polizia Locale, insieme agli ispettori ambientali, aveva avviato controlli mirati che portarono a sanzioni amministrative e a una denuncia penale per abbandono di rifiuti. In quell'occasione il sindaco aveva ricordato come i costi delle bonifiche dei siti trasformati in discariche abusive pesassero per milioni di euro ogni anno sulla collettività, incidendo direttamente sulla Tari pagata dai cittadini.

Il problema, tuttavia, continua a manifestarsi in numerose zone del territorio.

Lo stesso comandante della Polizia Locale, in occasione della presentazione del piano operativo 2026, aveva sottolineato come l'abbandono dei rifiuti sia un fenomeno "diffuso su tutto il territorio" e non limitato a singoli quartieri. Per rafforzare la deterrenza il Comune ha previsto l'acquisto di nuove telecamere permanenti alimentate a pannelli solari da collocare nei siti maggiormente esposti al rischio di nuove discariche abusive.

L'utilizzo delle telecamere sta diventando una delle principali armi adottate dagli enti locali del Trapanese. Anche il Libero Consorzio Comunale ha recentemente acquistato sedici sistemi mobili di videosorveglianza da mettere a disposizione dei Comuni per contrastare l'abbandono dei rifiuti lungo le strade provinciali, un fenomeno che continua a rappresentare un grave problema ambientale e d'immagine per il territorio.

La sfida, però, resta soprattutto culturale. Perché se le telecamere possono individuare i responsabili, solo un cambiamento dei comportamenti potrà ridurre definitivamente un fenomeno che continua a costare caro alla città.



