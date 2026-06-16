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Cittadinanza
16/06/2026 13:00:00

 Marsala, cassette della frutta abbandonate nell’area archeologica di San Girolamo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-06-2026/1781600426-0-marsala-cassette-della-frutta-abbandonate-nell-area-archeologica-di-san-girolamo.jpg

Cassette della frutta in plastica abbandonate all’interno dell’area archeologica di San Girolamo, a Marsala. È l’ennesima segnalazione di inciviltà che arriva da un cittadino, indignato per lo stato di alcuni spazi pubblici e per il mancato rispetto delle regole più elementari.

 

Il problema, ancora una volta, non è solo la pulizia. È il comportamento di chi continua a lasciare rifiuti dove capita, perfino in un’area di valore storico e archeologico.

Nella stessa segnalazione il cittadino richiama anche il caso delle spazzatrici comunali: nei giorni programmati per la pulizia delle strade, alcune auto restano parcheggiate nonostante la segnaletica, impedendo ai mezzi di svolgere correttamente il servizio.

 

Da qui la richiesta all’amministrazione e alla Polizia municipale: più controlli e sanzioni per chi non rispetta divieti e indicazioni.

Marsala potrebbe essere più pulita e decorosa, ma senza il rispetto delle regole e senza controlli efficaci il risultato resta sempre lo stesso: servizi limitati, spazi degradati e cittadini costretti a segnalare l’inciviltà degli altri.









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