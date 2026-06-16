Caso Lorenzo, Trapani Accessibile e Anffas: "L'inclusione non può fermarsi a scuola"

16/06/2026 13:00:00

Il caso di Lorenzo, il bambino con disabilità escluso da un Grest estivo dopo essere stato inizialmente accolto e coinvolto nelle attività, continua a suscitare reazioni nel territorio trapanese.

Dopo il dibattito acceso sui social e le numerose attestazioni di solidarietà alla famiglia, arrivano ora le prese di posizione del Forum "Trapani Accessibile" e di "Anffas Trapani", che trasformano il singolo episodio in una riflessione più ampia sulle politiche dell'inclusione nel territorio.

La vicenda, raccontata nei giorni scorsi dal padre del bambino, aveva sollevato indignazione perché, secondo quanto riferito dalla famiglia, dopo un iniziale percorso di inserimento positivo sarebbe arrivata la comunicazione dell'impossibilità di proseguire la partecipazione alle attività estive.

Una decisione che ha riacceso il dibattito sul diritto alla partecipazione delle persone con disabilità anche al di fuori dell'ambito scolastico.

L'inclusione non esiste solo a scuola

Tra i primi a intervenire è stato Alessandro Ranno, segretario del Forum "Trapani Accessibile", che parla di una problematica diffusa e non circoscritta a un singolo episodio.

"Sentiamo continuamente parlare di inclusione, ma l'inclusione dov'è?", si chiede Ranno. "L'inclusione non si realizza soltanto dalle 8 alle 14 durante l'anno scolastico. Si costruisce anche nel pomeriggio, durante l'estate, nei luoghi della socializzazione e del tempo libero".

Secondo il rappresentante del Forum, il caso di Lorenzo evidenzierebbe una carenza strutturale nell'organizzazione delle attività dedicate ai minori durante il periodo estivo.

Da qui la proposta di prevedere criteri più stringenti per le realtà che organizzano Grest e attività ricreative, garantendo la presenza di personale formato e strumenti adeguati all'accoglienza dei bambini con disabilità.

Ranno racconta anche esperienze personali maturate nell'organizzazione di eventi dedicati alla disabilità, denunciando le difficoltà incontrate nel coinvolgere alcune scuole quando sono presenti studenti con necessità di supporto educativo. "Chi organizza eventi e considera un problema la presenza di un insegnante di sostegno o di un assistente all'autonomia dovrebbe interrogarsi sul significato stesso dell'inclusione", afferma.

L'intervento di Anffas: «Non è un caso isolato»

Ancora più dura la posizione di Anffas Trapani.

Il presidente, Basilio Calabrese, definisce quanto accaduto "l'ennesima conseguenza di una grave assenza di programmazione territoriale".

Secondo l'associazione, il problema va ben oltre il singolo Grest e riguarda l'assenza di servizi strutturati destinati alle persone con disabilità nei periodi di sospensione scolastica.

"Non si tratta di un episodio isolato né di una semplice criticità organizzativa", sostiene Anffas. "Le famiglie continuano a essere lasciate sole ad affrontare mesi interi privi di servizi adeguati, mentre le persone con disabilità vedono compromesso il loro diritto alla partecipazione sociale e alla piena inclusione nella comunità".

L'associazione ricorda di avere chiesto più volte alle amministrazioni del territorio l'apertura di un tavolo permanente dedicato alle attività educative, ricreative e socializzanti per le persone con disabilità, senza ottenere finora risposte concrete.

Il nodo dei centri socio-educativi

Al centro della richiesta avanzata da Anffas vi è la creazione e il potenziamento dei Centri Socio-Educativi e Ricreativi previsti dalla normativa nazionale sui servizi sociali.

La legge quadro 328 del 2000, che disciplina il sistema integrato di interventi e servizi sociali, individua infatti strumenti e percorsi destinati a favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilità attraverso attività educative e di sostegno alle famiglie. Tuttavia, secondo le associazioni, nel territorio trapanese tali strumenti continuano a essere insufficienti rispetto ai bisogni reali.

Anffas richiama inoltre i principi sanciti dalla Organizzazione delle Nazioni Unite, dalla Legge 104 e dalla recente riforma della disabilità, che riconoscono il diritto alla piena partecipazione alla vita sociale e comunitaria.

Una questione che riguarda l'intera comunità

Il caso Lorenzo ha finito così per riportare sotto i riflettori una questione che da anni viene segnalata dalle famiglie e dalle associazioni del settore: la difficoltà di garantire continuità educativa e occasioni di socializzazione durante l'estate.

Nel Trapanese, come in molte altre realtà italiane, l'inclusione scolastica rappresenta spesso l'ambito più strutturato dell'intervento pubblico, mentre nei mesi estivi il carico organizzativo ricade quasi interamente sulle famiglie, costrette a cercare soluzioni individuali o a fare affidamento sulla disponibilità delle associazioni.

Per questo, sia il Forum Trapani Accessibile sia Anffas chiedono alle istituzioni di passare dalle dichiarazioni di principio alla programmazione concreta dei servizi. Tra le richieste figurano l'attivazione di un tavolo tecnico permanente, il coinvolgimento delle associazioni nella progettazione degli interventi e l'individuazione di risorse economiche dedicate alle attività inclusive durante tutto l'anno.

La vicenda di Lorenzo non rappresenta unicamente la storia di un bambino escluso da un'attività estiva. È il segnale di un problema più ampio che riguarda il diritto all'inclusione e alla partecipazione sociale di tutte le persone con disabilità.



