Incendio Sarco, l'Asp rassicura: "I 37 cani trasferiti dal canile stanno tutti bene"

16/06/2026 11:17:00

Nessuna conseguenza per i 37 cani trasferiti dal canile comunale di Marsala dopo l'incendio che ha interessato l'impianto Sarco di contrada Ponte Fiumarella.

A rassicurare sulle condizioni degli animali è la dottoressa Cristina Cudia, dirigente veterinario del servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche (SIAPZ) di Marsala-Mazara dell'Asp di Trapani e direttore sanitario del canile.

"Stanno tutti bene e questa mattina non presentano alcun sintomo di problemi respiratori o di altro genere", spiega la veterinaria.

Il trasferimento dopo l'incendio

A seguito del vasto rogo sviluppatosi all'interno dell'impianto di trattamento rifiuti, il Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell'Asp aveva predisposto tutte le procedure necessarie per l'eventuale trasferimento degli animali in altre strutture aziendali, tra cui la Cittadella della Salute.

Una soluzione che alla fine non è stata necessaria grazie alla disponibilità e alla collaborazione delle associazioni animaliste del territorio, che hanno accolto i cani garantendone la sicurezza.

Le indicazioni dell'Asp per allevamenti e cittadini

Già nella giornata di ieri l'Asp di Trapani aveva inviato due specifiche circolari al Comune di Marsala.

La prima, predisposta dal Dipartimento Veterinario, contiene le disposizioni di prevenzione relative al possibile rischio di contaminazione da diossine e Pcb per allevamenti, volatili e animali da cortile presenti nell'area interessata dai fumi dell'incendio.

La seconda, emanata dal Dipartimento di Prevenzione, riguarda invece le raccomandazioni rivolte ai cittadini sulle abitazioni, sugli impianti di climatizzazione e sul consumo di prodotti agricoli nel raggio di due chilometri dal luogo dell'incendio.

Le prescrizioni resteranno in vigore in attesa dei risultati delle analisi ambientali e delle verifiche tecniche avviate dopo il rogo che ha interessato il deposito di materiale plastico della Sarco.



