Cavalli arabi da tutta Europa a Buseto Palizzolo per la Trapani Arabian Horse Cup

15/06/2026 16:01:00

Il 27 e 28 giugno il Centro Ippico Pietra dei Fiori di Buseto Palizzolo ospita la Trapani Arabian Horse Cup, manifestazione internazionale dedicata al cavallo arabo. L'evento è organizzato dal Nuovo Gruppo Equestre Monte Erice, presieduto da Antonio Culcasi, ed è riconosciuto dalla European Conference of Arab Horse Organizations (ECAHO) e dall'Associazione Nazionale Italiana Cavallo Arabo (ANICA).

La rassegna richiama ogni anno allevatori, handler, professionisti e appassionati da diversi paesi, ed è un appuntamento di riferimento per il settore a livello europeo.

La giuria e la direzione tecnica

A valutare i soggetti in gara sarà una giuria internazionale composta da Sulaiman Al Hattali (Oman), Christine Valette (Francia), Martine Van Hee (Belgio), Janice Aileen McCrea Wight (Stati Uniti), Giorgio Rossi (Italia) e Nikolaus Jung (Germania). Il coordinamento del ring è affidato a Gabriele Gallo, mentre la supervisione disciplinare spetta a Magdalena Helak (Polonia) e Marco Capelli (Italia). Veterinario ufficiale della manifestazione è il dottor Giuseppe Fantauzzo.

La collaborazione con Fitetrec-Ante e la Segesta Horse Cup

Per l'edizione 2026 si rinnova la collaborazione con Fitetrec-Ante, che presenta in contemporanea la prima edizione della Segesta Horse Cup. In programma il Trekking Segesta, le prove di Gimkana Master e Gimkana Western, la Monta da Lavoro Tradizionale e il Country Derby.

«Siamo felici di tornare al Centro Ippico Pietra dei Fiori, una struttura moderna, funzionale e perfettamente attrezzata per ospitare una manifestazione di questa importanza», afferma Antonio Culcasi. «La presenza di ampi campi gara, di un ristorante e di oltre 350 box, a pochi passi dal Parco Archeologico di Segesta, rappresenta un valore aggiunto sia per gli operatori del settore sia per il pubblico». E aggiunge: «Siamo particolarmente soddisfatti della collaborazione con Fitetrec-Ante, che arricchisce il programma con numerose attività, offrendo agli appassionati e alle famiglie un'esperienza coinvolgente».

Il programma

Il weekend si apre venerdì 26 giugno con l'arrivo dei cavalli e i controlli preliminari. Sabato 27 giugno, dalle 17.00, prendono il via le competizioni con le classi dedicate a puledri, puledre, fattrici e stalloni, suddivisi per anno di nascita. Domenica 28 giugno, dalle 9.30, spazio alle classi riservate ai nati nel 2025 e ai Campionati Finali ECAHO, che assegnano i titoli nelle categorie Yearling, Junior e Senior.



