A Marsala in centinaia partecipano alla Passeggiata della Salute 

15/06/2026 10:00:00

Una mattinata all'insegna del benessere, della prevenzione e della condivisione ha richiamato centinaia di cittadini in contrada Ciavolotto per la "Passeggiata della Salute 2026", iniziativa promossa dalla Farmacia Giacalone per sensibilizzare la comunità sull'importanza di corretti stili di vita e controlli periodici.

L'evento è partito davanti alla farmacia, dove famiglie, giovani, anziani e bambini si sono ritrovati per percorrere circa due chilometri e mezzo tra le campagne marsalesi, trasformando una semplice camminata in un'occasione di incontro e partecipazione.

Attività fisica e benessere

Tra i momenti più apprezzati della giornata la sosta al Baglio Grande, dove il maestro Giampiero Puleo della palestra Gi-Sa Ju Jitsu Marsala ha guidato una sessione di riscaldamento aperta a tutti. Un'iniziativa che ha sottolineato il valore dell'attività fisica come strumento fondamentale per mantenere uno stile di vita sano.

Screening gratuiti e prevenzione

Ampio spazio è stato dedicato alla prevenzione grazie alla presenza della Croce Rossa Italiana - Comitato di Marsala, presieduto da Paolo Civello, che ha partecipato con operatori, ambulanza e ambulatorio mobile.

I cittadini hanno potuto usufruire gratuitamente di controlli dedicati alla prevenzione delle patologie tiroidee, effettuati dal dottor Lo Grasso, e di screening dermatologici per la prevenzione del melanoma eseguiti dal dottor Campiello. Le visite hanno registrato una significativa partecipazione, confermando la crescente attenzione verso la salute e la diagnosi precoce.

La soddisfazione degli organizzatori

Ad accompagnare i vari momenti della manifestazione è stata la musica di Giuseppe Maggio, che ha contribuito a creare un clima di festa e partecipazione.

«La nostra idea era offrire alla comunità un'occasione per stare insieme e riflettere sull'importanza della prevenzione», ha spiegato la dottoressa Iolanda Giacalone. «Spesso si pensa alla salute soltanto quando emerge un problema, ma il benessere si costruisce ogni giorno attraverso il movimento, i controlli periodici e corretti stili di vita. Vedere una partecipazione così numerosa è motivo di grande soddisfazione».

Il momento conviviale finale

Al termine della passeggiata i partecipanti si sono ritrovati per un momento conviviale organizzato dalla dottoressa Giacalone e dal marito Giuseppe Laudicina. Panini con salsiccia, panelle, patatine, crocchette e dolci hanno accompagnato i racconti della mattinata, prolungando il clima di amicizia e condivisione che ha caratterizzato l'intera manifestazione.

La Passeggiata della Salute si conferma così un'iniziativa capace di unire promozione della salute, partecipazione civica e valorizzazione del territorio, dimostrando quanto sia forte il desiderio della comunità di prendere parte ad attività che migliorano la qualità della vita non solo sotto il profilo sanitario, ma anche umano e relazionale.



