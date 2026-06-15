Al via al Liceo di Mazara il modulo “Lab_Scienze”: la scuola non si ferma con il “Piano Estate” 

15/06/2026 09:30:00

La scuola apre le porte al territorio anche nei mesi caldi, trasformandosi in un laboratorio vivace di idee, inclusione e competenze. Ha preso ufficialmente il via, presso la sede centrale di via Oriani del Liceo di Mazara, il progetto “Ritrovarsi in Estate” (Progetto-ESO4.6.A4.A-FSEPN SI-2025-818, CUP: J54D25006650007), inserito nella seconda finestra del Piano Estate nazionale e finanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+).



L'obiettivo dell'iniziativa è chiaro: favorire la socializzazione, contrastare la dispersione scolastica e potenziare le competenze chiave attraverso una didattica attiva, laboratoriale e fortemente coinvolgente.



Focus sulla scienza: 30 ore tra chimica e biologia sperimentale

Il primo appuntamento ha visto l'inaugurazione del modulo didattico “Lab_Scienze”. Il corso, che prevede un percorso intensivo di 30 ore, è entrato subito nel vivo. La progettazione didattica punta a trasformare le nozioni teoriche in scoperte concrete, sfruttando i laboratori dell'istituto per stimolare la curiosità scientifica e il rigore metodologico dei ragazzi.



Il programma si articola attraverso esperienze pratiche di forte impatto visivo e concettuale, dove gli studenti microscopio e provette alla mano diventano scienziati in prima persona. Tra le principali attività previste:

● La materia non scompare: la verifica sperimentale della Legge di conservazione della massa (Lavoisier), per toccare con mano l'immutabilità della materia attraverso reazioni in sistemi chiusi.

● Il calore delle reazioni: l'esplorazione della termodinamica attraverso lo studio delle reazioni esotermiche ed endotermiche, analizzando i trasferimenti di energia termica tra sistema e ambiente.

● La chimica in cucina e gli indicatori naturali: la misurazione e la comprensione del pH e dell'equilibrio acido-base utilizzando un estratto di cavolo rosso come indicatore naturale di viraggio cromatico.

● L'equilibrio chimico dinamico: la perturbazione dei sistemi in equilibrio per comprendere da vicino il Principio di Le Chatelier e la risposta delle reazioni ai fattori esterni come temperatura e concentrazione.

● Viaggio nel microcosmo: l'utilizzo del microscopio ottico per l'osservazione dei parameci e di altri microrganismi acquatici, un'immersione affascinante nella biologia cellulare e nella vita invisibile a occhio nudo.



Il team pedagogico

Gli studenti affrontano questo percorso di scoperta guidati dai professori dell'istituto:

● Docente Esperto: Il Prof. Diego Foderà, che curerà i contenuti scientifici, la sicurezza e la conduzione metodologica delle attività di laboratorio.

● Tutor del corso: La Prof.ssa Anna Cavasino, che si occuperà del coordinamento, del monitoraggio didattico e del supporto costante agli studenti.

"Le attività laboratoriali rappresentano il ponte ideale per accorciare le distanze tra lo studio teorico e la realtà. Vedere i ragazzi formulare ipotesi, osservare i viraggi di colore di una reazione o la vita muoversi sotto la lente di un microscopio offre loro un'opportunità di crescita e di socializzazione alternativa in un contesto stimolante e scientificamente rigoroso", commentano gli organizzatori.

Con il modulo “Lab_Scienze”, il Liceo Adria - Ballatore di Mazara si conferma un punto di riferimento culturale e sociale per il territorio, dimostrando che la scienza, se vissuta da protagonisti, sa appassionare anche in estate.





