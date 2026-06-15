Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Politica
15/06/2026 02:18:00

Favignana, scontro sul Consiglio aperto. La maggioranza: “Nessun no, solo rispetto delle regole”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-06-2026/favignana-scontro-sul-consiglio-aperto-la-maggioranza-nessun-no-solo-rispetto-delle-regole-450.jpg

Si accende il confronto politico a Favignana dopo la decisione della maggioranza di non accogliere la richiesta delle opposizioni di convocare un Consiglio comunale aperto. A intervenire è il capogruppo di maggioranza Angelo Sercia, che respinge le accuse di chiusura verso i cittadini e difende la scelta adottata durante la Conferenza dei Capigruppo.

Secondo Sercia, la maggioranza non ha votato contro la partecipazione popolare, ma contro una proposta ritenuta impropria nei tempi e nelle modalità. Le opposizioni avevano infatti chiesto un Consiglio aperto per discutere diversi temi legati all'attività amministrativa e alle linee programmatiche del governo cittadino.

Per la maggioranza, però, si sarebbe trattato di anticipare un confronto che troverà spazio nella relazione annuale del sindaco, prevista a un anno dall'insediamento dell'amministrazione e da discutere in aula secondo quanto previsto dalla legge.

 

"No alla propaganda, sì alle regole"

 

«Il Consiglio aperto è uno strumento importante previsto dal regolamento, ma non può essere utilizzato come arma ostruzionistica», sostiene Sercia. Nel comunicato si evidenzia come la richiesta fosse priva di documentazione specifica e riguardasse temi che saranno affrontati a breve nella relazione del primo cittadino.

Da qui la proposta della maggioranza: attendere la presentazione della relazione del sindaco e successivamente aprire il confronto con la cittadinanza su elementi concreti e verificabili.

Secondo Sercia, svolgere un Consiglio aperto prima della discussione ufficiale della relazione annuale rischierebbe anche di depotenziare il ruolo dei consiglieri comunali, chiamati a esaminare e discutere l'operato dell'amministrazione nella sede istituzionale deputata.

 

Solidarietà alla presidente Montoleone

 

Nel documento la maggioranza esprime inoltre «piena e convinta fiducia» alla presidente del Consiglio comunale Giuseppa Montoleone, finita nelle ultime settimane al centro delle critiche dell'opposizione.

Per Sercia, gli attacchi rivolti alla presidente sarebbero ingiustificati e rappresenterebbero un tentativo di delegittimare chi sta svolgendo il proprio ruolo «con equilibrio, imparzialità e rispetto delle istituzioni».

«Tentare di delegittimare chi applica le regole nell'interesse dell'intero Consiglio – conclude il capogruppo – significa colpire non una persona, ma il corretto funzionamento delle istituzioni democratiche».









Native | 12/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-06-2026/1781174693-0-giulio-bellan-riceve-la-qualifica-di-revisore-della-sostenibilita.jpg

Giulio Bellan riceve la qualifica di Revisore della...

Native | 10/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-06-2026/1780930458-0-a-marsala-apre-il-despar-di-via-crispi-nuova-gestione-e-pollo-allo-spiedo.jpg

A Marsala apre il Despar di Via Crispi: nuova gestione e pollo allo spiedo

Native | 08/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-06-2026/1780671804-0-marsala-osteria-siciliando-compie-10-anni-weekend-di-festa-per-il-decennale.jpg

Marsala, Osteria Siciliando compie 10 anni: weekend di festa per il...