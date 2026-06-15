Essepiauto, a giugno sconti fino a 12.000 euro sull'usato in pronta consegna 

Per tutto il mese di giugno Essepiauto prosegue la promozione sull'usato: sconti fino a 12.000 euro su una selezione di vetture in pronta consegna, con passaggio, tagliando, garanzia e rottamazione inclusi.
Essepiauto prolunga per tutto giugno la campagna dedicata all'usato. Nei due Showroom di Mazara del Vallo e Trapani è disponibile una selezione di vetture in pronta consegna con sconti che arrivano fino a 12.000 euro, validi fino a esaurimento dello stock.
I vantaggi della formula usato
Allo sconto si aggiungono i servizi che accompagnano ogni acquisto nella formula usato Essepiauto:
- passaggio di proprietà in omaggio
- tagliando in omaggio
- garanzia in omaggio
- rottamazione Essepiauto
Lo stock disponibile online
L'intero parco usato è consultabile sul sito ufficiale della concessionaria, dove è possibile visionare le vetture disponibili nei due punti vendita.
Info
Essepiauto S.r.l.
Showroom di Mazara del Vallo: Via Salemi 244
Showroom di Trapani: Via Carlo Messina 2
Telefono: +39 0923 1810254
Sito: www.essepiauto.it
(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it)