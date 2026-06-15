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Native

» Native
15/06/2026 16:51:00

Essepiauto, a giugno sconti fino a 12.000 euro sull'usato in pronta consegna 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-06-2026/essepiauto-a-giugno-sconti-fino-a-12-000-euro-sull-usato-in-pronta-consegna-450.jpg

Per tutto il mese di giugno Essepiauto prosegue la promozione sull'usato: sconti fino a 12.000 euro su una selezione di vetture in pronta consegna, con passaggio, tagliando, garanzia e rottamazione inclusi.

Essepiauto prolunga per tutto giugno la campagna dedicata all'usato. Nei due Showroom di Mazara del Vallo e Trapani è disponibile una selezione di vetture in pronta consegna con sconti che arrivano fino a 12.000 euro, validi fino a esaurimento dello stock.

 

I vantaggi della formula usato

Allo sconto si aggiungono i servizi che accompagnano ogni acquisto nella formula usato Essepiauto:

  • passaggio di proprietà in omaggio
  • tagliando in omaggio
  • garanzia in omaggio
  • rottamazione Essepiauto


Lo stock disponibile online

L'intero parco usato è consultabile sul sito ufficiale della concessionaria, dove è possibile visionare le vetture disponibili nei due punti vendita.


Info

Essepiauto S.r.l.
Showroom di Mazara del Vallo: Via Salemi 244
Showroom di Trapani: Via Carlo Messina 2
Telefono: +39 0923 1810254
Sito: www.essepiauto.it

 

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it









Native | 15/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-06-2026/1781276076-0-essepiauto-a-giugno-sconti-fino-a-12-000-euro-sull-usato-in-pronta-consegna.jpg

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