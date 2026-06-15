Marsala: "Anche le gabbiette di frutta e verdura nell'area archeologica di San Girolamo"

15/06/2026 13:00:00

Oggi, domenica 14 giugno 2026, sono apparse nell’area archeologica di San Girolamo, oltre alle solite bottiglie, anche cinque gabbiette nere di plastica per la frutta.

Nel 1971, da direttore didattico della Scuola elementare Garibaldi, disperato perché le aule erano insufficienti a contenere la numerosa popolazione scolastica, mi sono battuto perché si edificassero nuove aule nella superficie libera dove sorgeva la Chiesa del Monastero di San Girolamo, distrutta dal bombardamento del 1943.

Allora trovai il sostegno per il finanziamento nei parlamentari Michele Cifarelli e Oddo Biasini. Dopo ben trentasei anni, il cantiere avviato per l’edilizia scolastica ci ha consegnato un sito urbano che mostra le origini dell’antica Lilibeo nel cuore dell’attuale Marsala.

Vedere le testimonianze dell’inciviltà di chi si diverte, di giorno e di notte, a lasciare e lanciare rifiuti nell’area archeologica è per me davvero insopportabile e, se il sito serve a esporre insieme la storia e anche il luridume, mi fa pentire di aver dato origine allo scavo.

Elio Piazza



