Alcamo, donna investita in viale Europa: trascinata per alcuni metri dall'auto

15/06/2026 12:18:00

Attimi di paura questa mattina ad Alcamo, dove una donna di 35 anni è stata investita da un'auto lungo il trafficato viale Europa. L'incidente è avvenuto intorno alle 8:30, all'altezza della chiesa del Sacro Cuore.

Secondo una prima ricostruzione, la donna stava attraversando la strada quando è stata travolta da una Nissan Micra bianca condotta da una donna alcamese di 56 anni. Per cause ancora in fase di accertamento, la conducente non si sarebbe accorta della presenza della trentacinquenne sulla carreggiata.

L'impatto è stato particolarmente violento. La vittima sarebbe stata agganciata dall'auto e trascinata per alcuni metri sull'asfalto prima che il veicolo riuscisse a fermarsi.

Immediato l'intervento dei soccorsi. La donna è stata trasportata in ospedale, dove è arrivata cosciente. Gli esami diagnostici, tra cui una Tac, hanno fortunatamente escluso lesioni gravi e condizioni di pericolo per la vita.

Sotto shock, ma fisicamente illesa, la conducente dell'auto è stata assistita sul posto.

Per i rilievi e la ricostruzione della dinamica sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Alcamo, che hanno anche regolato il traffico in una delle arterie più trafficate della città. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le responsabilità dell'incidente.



