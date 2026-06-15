Spiagge libere, quasi 150 mila euro per Mazara 

15/06/2026 10:00:00

Il Comune di Mazara del Vallo è tra gli enti locali siciliani ammessi al finanziamento regionale destinato alla valorizzazione e al miglioramento dei servizi nelle spiagge libere. A Mazara del Vallo è stato riconosciuto un contributo di 148.627,11 euro, risorse che saranno destinate a interventi per rendere il litorale più accogliente, ordinato, accessibile e sicuro durante la stagione balneare.

Cosa che non avverrà a Marsala, invece, che non ha ottenuto il contributo regionale, come raccontiamo qui.

“Esprimiamo soddisfazione per il risultato raggiunto - dichiara il sindaco Salvatore Quinci - perché si tratta di un finanziamento importante che ci consentirà di migliorare concretamente la qualità dei servizi nelle spiagge libere della città. Un ringraziamento va ai tecnici comunali che hanno lavorato alla proposta progettuale, permettendo al Comune di Mazara del Vallo di intercettare risorse significative a beneficio della comunità”.

“Gli interventi – sottolinea il sindaco - riguarderanno il potenziamento dei servizi igienico-sanitari, la revisione e il miglioramento delle docce, l’installazione di dotazioni per la raccolta differenziata, il rafforzamento dell’accessibilità agli arenili attraverso passerelle e ausili per persone con disabilità, il miglioramento delle aree dedicate ai bambini e agli animali d’affezione, oltre a segnaletica, punti informativi, iniziative di sensibilizzazione ambientale e attrezzature utili a una fruizione più ordinata e sicura degli spazi balneari”.

“Le spiagge libere - prosegue Quinci - sono un patrimonio pubblico da curare con attenzione. Intervenire su accessibilità, decoro, servizi e sicurezza significa migliorare la vivibilità del nostro litorale per i cittadini, per le famiglie, per i bagnanti e per i visitatori. È un lavoro che richiede programmazione e continuità, e questo finanziamento ci permette di compiere un ulteriore passo avanti”.

Con questo contributo, il Comune potrà rafforzare il percorso già avviato negli ultimi anni per una migliore gestione delle spiagge libere, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale, all’inclusione e alla qualità dell’accoglienza.

“Vogliamo spiagge sempre più fruibili, decorose e accessibili -conclude il sindaco - perché il mare è una delle risorse principali della nostra città e deve essere vissuto da tutti nelle migliori condizioni possibili”.





