Mazara, ordinanza estiva al Lungomare Fata Morgana: senso unico, divieto di sosta e...

15/06/2026 09:34:00

A Mazara del Vallo c'è l’ordinanza dirigenziale n. 191 del 9 giugno 2026 che disciplina in via sperimentale la circolazione e la sosta sul Lungomare Fata Morgana, nel tratto che va da via Fani a via del Mare. I nuovi provvedimenti resteranno in vigore fino al 30 settembre, per l’intera stagione balneare.

Il provvedimento, firmato dal comandante della Polizia Municipale Vincenzo Menfi, nasce dall’esigenza di rispondere al notevole incremento dei flussi turistici e veicolari che ogni estate interessa la località balneare di Tonnarella. La presenza della pista ciclabile e la sosta veicolare sul margine destro della carreggiata, infatti, hanno spesso compromesso la fluidità della circolazione e l’accessibilità dei mezzi di soccorso. Dal comando della Polizia Municipale, fanno sapere che l'ordinanza non è ancora operativa e che sarà data opportuna comunicazione sull'effettiva entrata in vigore, per la regolamentazione del traffico nella zona del lungomare Fata Morgana nel periodo estivo.

Le principali novità per automobilisti e motociclisti

Senso unico di marcia obbligatorio per tutti i veicoli ordinari, con direzione Mazara del Vallo → Via del Mare.

Corsia riservata ai bus navetta elettrici sul margine destro, percorribile in entrambi i sensi di marcia. Vietato il transito a qualsiasi altro veicolo non autorizzato.

Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato destro della carreggiata dalle 8.00 alle 20.00 tutti i giorni.

Limite massimo di velocità a 20 km/h su tutto il tratto interessato.

Più spazio per disabili, merci e moto

Grazie a una ricognizione tecnica del geom. Giuseppe Labruzzo, sono stati individuati 15 slarghi lungo il lungomare dove saranno realizzati:

15 stalli riservati ai veicoli al servizio delle persone con disabilità ;

14 stalli per le operazioni di carico e scarico merci ;

aree dedicate alla sosta dei motocicli.

Per consentire l’accesso a queste aree, sono stati autorizzati specifici attraversamenti della pista ciclabile, con la rimozione temporanea di alcuni moduli prefabbricati. In corrispondenza di questi punti, i ciclisti avranno l’obbligo di arresto (STOP) e dovranno procedere a piedi, conducendo la bicicletta a mano, fino al completo superamento dell’area di interferenza con i veicoli.

Attenzione agli incroci con via Bessarione

Su tutte le strade che collegano via Bessarione al lungomare, sono stati istituiti:

obbligo di fermarsi e dare precedenza (STOP);

obbligo di svolta a destra all’immissione sul lungomare;

specchi parabolici e ripetizione dei segnali di divieto di accesso alla corsia riservata ai bus.

L’obiettivo dichiarato è coniugare sicurezza stradale, mobilità sostenibile, accessibilità universale e valorizzazione turistica della fascia costiera. Particolare attenzione è stata posta alle esigenze delle persone con disabilità, in attuazione della Legge 104/1992 e del D.P.R. 503/1996.

L’Ufficio Segnaletica della Polizia Municipale provvederà alla posa della segnaletica verticale e orizzontale necessaria. L’ordinanza è stata trasmessa anche a Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e Servizio 118.

Per tutta l’estate, automobilisti e ciclisti sono invitati a prestare la massima attenzione e a rispettare le nuove disposizioni.







