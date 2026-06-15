Marsala, la sindaca incontra gli organizzatori della fiera di Strasatti

15/06/2026 17:00:00

La sindaca di Marsala, Andreana Patti, ha ricevuto al Palazzo Municipale una rappresentanza del nuovo Comitato organizzatore di “’A Fera di Strasatti – 74ª Rassegna Meccanico Agricola” in programma a Marsala dal 31 luglio al 4 agosto 2026.

Il Comitato guidato dal presidente Antonino Pulizzi - affiancato dal vice Nicola Anastasi, dal segretario Enzo Amato Màs e dalla tesoriera Federica Bono - ha illustrato lo spirito del progetto e l’impostazione che s’intende dare alla manifestazione nel rispetto della storia dell’evento, con l’obiettivo di unire tradizione, agricoltura, cultura popolare, spettacolo e comunità. Non a caso, il nuovo nome “’A Fera di Strasatti” rappresenta il desiderio di recuperare una definizione legata alla memoria popolare del territorio.

Presenti i neo eletti consiglieri comunali - Daniele Bertolino, Federica Meo e Giovanni Maniscalco - la sindaca Patti ha manifestato apprezzamento per l’entusiasmo del gruppo organizzatore - in totale, circa 50 cittadini - sottolineando l’importanza di promuovere il territorio, le sue risorse e di mantenere forte l’identità agricola della rassegna, aggiungendo: “Bene il coinvolgimento di bambini, giovani e adulti, ma teniamo alto il valore dell’inclusione e mostriamo attenzione alle persone con disabilità”.

Nonostante i tempi siano particolarmente stretti, il gruppo organizzatore ha confermato di essere già al lavoro per realizzare una manifestazione volta a restituire centralità a Strasatti e alla sua storica rassegna, la cui direzione artistica è stata affidata a Enzo Amato Màs e Nicola Anastasi (il duo comico Trikke e Due).



