Incendio alla Sarco, la sindaca Patti: "Nessun allarmismo, stiamo monitorando la situazione"

15/06/2026 13:40:00

Proseguono le operazioni successive al vasto incendio che ha interessato l'azienda Sarco di Marsala. A fare il punto della situazione è la sindaca Andreana Patti, che invita alla prudenza ma esclude, al momento, motivi di particolare allarme.

"I vigili del fuoco hanno lavorato per tutta la notte per domare le fiamme e stanno adesso completando le operazioni di raffreddamento e di ammassamento del materiale che è stato interessato dall'incendio", ha dichiarato la prima cittadina.

Secondo quanto riferito dalla sindaca, le condizioni meteorologiche hanno favorito la dispersione del fumo sviluppatosi durante il rogo. Sul posto sono intervenuti sia i Vigili del Fuoco che i tecnici dell'Arpa, mentre questa mattina il prefetto Daniela Lupo ha convocato un tavolo di coordinamento con Asp, Comune, Arpa, Vigili del Fuoco e le altre autorità competenti per valutare l'evoluzione della situazione.

In attesa dei risultati dell'Arpa

"L'area interessata dall'incendio è costantemente monitorata - ha spiegato Patti - e stiamo valutando l'adozione di alcuni provvedimenti precauzionali attraverso un'ordinanza, in attesa dei risultati dei campionamenti e delle analisi effettuate dall'Arpa".

Particolare attenzione viene riservata all'eventuale presenza di diossina, una delle principali preoccupazioni in caso di incendi che coinvolgono determinate tipologie di materiali. "L'ipotesi della presenza di diossina viene monitorata anche in relazione alla direzione e al raggio d'azione del vento. In base ai dati che emergeranno adotteremo le misure precauzionali previste in questi casi", ha aggiunto la sindaca.

Attenzione anche per gli animali del canile

Tra gli aspetti seguiti dalle autorità c'è anche la situazione del canile che si trova nelle vicinanze dell'area interessata dal rogo. "Stiamo monitorando lo stato di salute dei cani presenti nella struttura e valutando l'eventuale trasferimento degli animali. Prima di assumere qualsiasi decisione attendiamo però le valutazioni dell'Asp", ha precisato Patti.

La sindaca ha infine ribadito un messaggio di cautela: "Non c'è nessun allarmismo. Stiamo seguendo costantemente l'evolversi della situazione insieme a tutte le autorità competenti e adotteremo ogni misura necessaria sulla base delle indicazioni degli organismi tecnici".



