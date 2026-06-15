Favignana, un anno di amministrazione Pagoto: "Abbiamo rimesso in moto il Comune"

15/06/2026 06:00:00

Un anno di lavoro intenso, tra servizi da ricostruire, personale da assumere, finanziamenti da intercettare e opere pubbliche da sbloccare. A dodici mesi dall'insediamento della sua amministrazione, il sindaco di Favignana Giuseppe Pagoto traccia un primo bilancio dell'attività svolta e guarda già alle sfide della stagione estiva.

Lo fa partendo da alcuni numeri che considera significativi: secondo i dati forniti dal Comune, i flussi turistici registrano un incremento del 10-12% rispetto allo stesso periodo del 2025. Crescono anche i matrimoni celebrati nelle Egadi, anch'essi in aumento di circa il 10%.

"Più persone che scelgono le Egadi per le vacanze e più coppie che scelgono le Egadi per sposarsi o unirsi civilmente", osserva il sindaco, che negli ultimi giorni ha celebrato tre matrimoni, due dei quali tra cittadini stranieri.

"Un anno fatto di impegno, passione e notti insonni"

Nel corso di un'intervista a Tp24, Pagoto sintetizza il primo anno amministrativo con poche parole: "Impegno, passione, entusiasmo e tante notti insonni".

Secondo il primo cittadino, il lavoro svolto è stato soprattutto quello di rimettere in funzione una macchina amministrativa che aveva bisogno di essere rafforzata.

"Abbiamo rimesso in sicurezza le isole, riavviato diversi servizi, ripreso progettualità che erano ferme, assunto almeno un terzo di personale in più rispetto a quello che abbiamo trovato e ottenuto importanti finanziamenti. In sostanza abbiamo ricostruito un po' tutto".

Un'attività che, secondo Pagoto, è stata possibile grazie a una collaborazione ampia che ha coinvolto amministratori, dipendenti comunali, operatori economici e cittadini.

Il porto e una nuova idea di sviluppo

Tra le questioni più importanti affrontate in questi mesi c'è certamente quella della messa in sicurezza del porto di Favignana, un'opera attesa da oltre vent'anni.

Pagoto però evita di trasformare il tema in una rivendicazione personale: "È un progetto nato vent'anni fa e portato avanti da tante amministrazioni che si sono succedute. Ognuno ha dato il proprio contributo, cercando finanziamenti, superando vincoli e ottenendo autorizzazioni. Noi siamo riusciti ad arrivare all'avvio dei lavori, ma il merito è collettivo".

Il sindaco sottolinea anche come oggi il porto debba essere ripensato rispetto alle esigenze per cui era stato progettato: "Vent'anni fa la priorità era garantire gli attracchi e i collegamenti marittimi. Oggi la situazione è cambiata: la stagione turistica si è allungata notevolmente e servono nuove strategie di organizzazione portuale".

Turismo in crescita e nuove sfide

Proprio il turismo rappresenta uno degli aspetti su cui l'amministrazione punta maggiormente.

L'incremento delle presenze, infatti, porta nuove opportunità ma anche nuove criticità: "Se oggi registriamo un aumento del 10-12% rispetto allo scorso anno significa che arrivano più persone e che arrivano anche prima rispetto alla stagione tradizionale. Questo richiede una gestione diversa dei servizi e del territorio".

Pagoto ritiene che il tema centrale dei prossimi anni sarà proprio trovare un equilibrio tra crescita economica e sostenibilità.

"Favignana torna Comune ciclabile"

Tra i risultati rivendicati dall'amministrazione c'è anche il ritorno del riconoscimento di "Comune ciclabile": "Da qualche giorno Favignana è tornata ufficialmente ad essere un Comune ciclabile. Negli anni precedenti non era stata nemmeno rinnovata l'adesione. È un elemento importante perché la bicicletta fa parte dell'identità dell'isola e delle politiche che vogliamo sviluppare".

Un tema che si intreccia con la gestione della mobilità e degli spazi pubblici durante i mesi di maggiore affluenza turistica.

Il problema dell'illuminazione pubblica

Tra le questioni ancora aperte c'è quella del blackout che da settimane interessa alcune zone del centro abitato.

Secondo il sindaco, il problema è legato agli interventi realizzati nell'ambito del PNRR: "Sono stati sostituiti i quadri elettrici ma non le linee. Questo ha creato incompatibilità tecniche tra i nuovi impianti e la rete esistente. Stiamo lavorando insieme alla SEA e a tecnici specializzati per risolvere definitivamente la situazione".

L'obiettivo indicato dall'amministrazione è quello di completare gli interventi entro la fine di giugno.

Le critiche dell'opposizione

Dal fronte della minoranza, il capogruppo Francesco Sammartano riconosce alcuni risultati ma ritiene che molti problemi storici delle Egadi siano ancora irrisolti.

L'opposizione lamenta soprattutto ritardi negli interventi sulla vivibilità del centro storico, la presenza di biciclette nelle aree soggette a divieto di transito e la mancata soluzione definitiva del problema dell'illuminazione pubblica.

Critiche che il sindaco respinge, sostenendo che molte delle problematiche attuali derivano da scelte e processi avviati negli anni precedenti e che richiedono tempi lunghi per essere affrontati.

Il secondo anno sarà il banco di prova

Il primo anno dell'amministrazione Pagoto si chiude dunque con alcuni risultati rivendicati sul fronte del turismo, del rafforzamento della struttura comunale e delle opere pubbliche, ma anche con diverse questioni ancora aperte.

La stagione estiva ormai iniziata rappresenterà il vero test per misurare l'efficacia delle scelte compiute finora. Con un numero crescente di visitatori e una pressione sempre maggiore sui servizi, Favignana si prepara ad affrontare mesi decisivi per capire se il percorso avviato dall'amministrazione riuscirà a tradursi in miglioramenti concreti e percepibili per residenti e turisti.



