Tragedia in Sicilia: operaio forestale muore a Borgetto mentre cerca di spegnere un incendio

15/06/2026 07:54:00

Tragedia nel Palermitano durante un intervento di spegnimento di un incendio. Un operaio forestale di 61 anni, Alfonso Musso, ha perso la vita mentre era impegnato nelle operazioni per contenere un rogo divampato in un'area di sterpaglie a Borgetto.

L'incendio si era sviluppato in via Benvenuto Cellini e, a causa delle alte temperature e della vegetazione secca, rischiava di estendersi rapidamente fino a lambire alcune abitazioni della zona. Sul posto erano intervenute le squadre di emergenza, tra cui gli operai del distaccamento forestale di Borgetto e i vigili del fuoco provenienti da Partinico.

Secondo una prima ricostruzione, il sessantunenne si sarebbe improvvisamente accasciato mentre stava partecipando alle attività di spegnimento. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è quella di un malore che potrebbe essere stato causato anche dall'esposizione ai fumi sviluppati dall'incendio.

Immediato l'intervento dei sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi e trasferito d'urgenza l'operaio all'ospedale Civico di Partinico. Nonostante i tentativi del personale medico di salvarlo, l'uomo è deceduto poco dopo il ricovero.

Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri per chiarire con esattezza le cause del decesso. La Procura ha disposto il sequestro della salma e l'esecuzione dell'autopsia, che dovrà accertare cosa abbia provocato la morte del lavoratore durante l'intervento antincendio.



