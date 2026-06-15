Petrosino, i carabinieri sequestrano un'officina

15/06/2026 08:27:00

Un’altra officina è stata sequestrata dai carabinieri forestali di Trapani per presunte violazioni di carattere ambientali.

Dopo quella di un elettrauto di contrada Addolorata, a Marsala, stavolta i sigilli sono stati posti ad un’officina di via Paolo Borsellino a Petrosino.

Non si conoscono, nel dettaglio, le contestazioni, ma trattandosi di un controllo dei carabinieri forestali, il campo è quello delle violazioni di natura ambientale. Il titolare, naturalmente, è stato deferito alla Procura della repubblica di Marsala. Nel versante nord marsalese, invece, i carabinieri della stazione di Santi Filippo e Giacomo, nel corso di un controllo effettuato insieme a tecnici dell’Enel, hanno sequestrato, in contrada Tabaccaro, un contatore dell’energia elettrica che a quanto pare sarebbe stato “truccato” per conteggiare consumi inferiori a quelli reali. Anche in questo caso è scattata la segnalazione all’autorità giudiziaria.





