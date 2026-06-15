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Cronaca
15/06/2026 08:27:00

Petrosino, i carabinieri denunciano il titolare un'officina

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-06-2026/1781504990-0-petrosino-i-carabinieri-sequestrano-un-officina.jpg

 Un’altra officina è stata segnalata dai carabinieri forestali di Trapani per presunte violazioni di carattere ambientali. 

 

Dopo quella di un elettrauto di contrada Addolorata, a Marsala, stavolta i militari si sono concentrati su un’officina di via Paolo Borsellino a Petrosino. 

 

Non si conoscono, nel dettaglio, le contestazioni, ma trattandosi di un controllo dei carabinieri forestali, il campo è quello delle violazioni di natura ambientale. Il titolare, naturalmente, è stato deferito alla Procura della Repubblica di Marsala. 

Nel versante nord marsalese, invece, i carabinieri della stazione di Santi Filippo e Giacomo, nel corso di un controllo effettuato insieme a tecnici dell’Enel, hanno sequestrato, in contrada Tabaccaro, un contatore dell’energia elettrica che a quanto pare sarebbe stato “truccato” per conteggiare consumi inferiori a quelli reali. Anche in questo caso è scattata la segnalazione all’autorità giudiziaria.
 









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