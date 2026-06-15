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Cronaca
15/06/2026 10:47:00

Movida a Trapani, controlli dei Carabinieri: arrestato ragazzo che spacciava alla Casina delle Palme

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-06-2026/movida-a-trapani-controlli-dei-carabinieri-arrestato-ragazzo-che-spacciava-alla-casina-delle-palme-450.jpg

Controlli straordinari dei Carabinieri nel fine settimana a Trapani, soprattutto nelle zone della movida e nei luoghi di maggiore aggregazione del centro cittadino.

 

Il servizio è stato svolto dai militari della Compagnia di Trapani in linea con quanto stabilito dalla Prefettura nell’ambito del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

 

Nel corso dei controlli è stato arrestato un giovane di 21 anni, trapanese, accusato di spaccio di sostanze stupefacenti.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, il giovane è stato sorpreso nei pressi della Casina delle Palme, in un’area affollata da molti ragazzi, mentre cedeva una dose di cocaina a un turista polacco.

 

L’arresto è stato convalidato, ma nei confronti del 21enne non sono state applicate ulteriori misure cautelari.

Durante lo stesso servizio sono stati denunciati anche altri tre giovani.

Un 25enne è stato fermato durante un controllo stradale e trovato in possesso di un fucile da sub, che portava senza giustificato motivo.

Un 20enne, fermato alla guida della propria auto, ha rifiutato di sottoporsi all’alcoltest.

Un 26enne, anche lui alla guida di un’auto, è risultato positivo al precursore per oppiacei e cocaina e ha poi rifiutato di sottoporsi ai successivi accertamenti tossicologici.

 

Il bilancio complessivo dell’attività parla di 120 persone identificate, 70 veicoli controllati, 38 violazioni al Codice della Strada contestate e 3 soggetti sottoposti a misure cautelari o alternative alla detenzione controllati.

Il Comando provinciale dei Carabinieri di Trapani proseguirà con questi servizi, soprattutto in vista dell’estate e del maggiore afflusso di giovani, turisti e visitatori in città.









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