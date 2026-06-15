Mazara, rapinata a 17 anni nel centro storico: arrestato l'aggressore

15/06/2026 11:50:00

Ha un nome il presunto autore della rapina subita da una ragazza di 17 anni nel centro storico di Mazara del Vallo. La Polizia di Stato ha arrestato un mazarese del 1972, pluripregiudicato e senza fissa dimora, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Marsala.

I fatti risalgono alla sera del 21 maggio. Erano circa le 21.15 quando la minorenne stava passeggiando con un’amica in via San Giovanni, diretta verso piazza Chinea.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo l’avrebbe affiancata e, impugnando un’arma descritta dalla vittima come una pistola, le avrebbe puntato l’oggetto contro. Subito dopo le avrebbe strappato con violenza la borsetta dalla spalla, fuggendo poi tra i vicoli del centro storico.

La denuncia è stata presentata la mattina seguente. Da lì sono partite le indagini della squadra investigativa del Commissariato di Mazara del Vallo.

Determinanti sono state le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza comunali e privati della zona, acquisite e analizzate dagli agenti. A queste si sono aggiunte le informazioni raccolte nei vicoli della casbah mazarese, che hanno consentito di identificare il presunto autore della rapina.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti di polizia, era stato denunciato il 25 maggio alla Procura di Marsala per rapina aggravata.

La Procura, condividendo il quadro investigativo ricostruito dal Commissariato, ha chiesto al gip l’applicazione della custodia cautelare in carcere.

Nonostante le difficoltà legate al fatto che l’indagato fosse senza fissa dimora, la Polizia è riuscita a rintracciarlo. L’uomo è stato arrestato e accompagnato nel carcere di Trapani.



