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Cronaca
15/06/2026 10:09:00

La Sarco dopo l'incendio: "Intervento rapido, danni contenuti. Grazie ai vigili del fuoco"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-06-2026/la-sarco-dopo-l-incendio-intervento-rapido-danni-contenuti-grazie-ai-vigili-del-fuoco-450.jpg

«Desideriamo ringraziare i Vigili del Fuoco di tutta la provincia per la rapidità e la professionalità dell'intervento, che ha permesso di contenere l'episodio senza conseguenze per le persone e per l'impianto. Un ringraziamento va anche al nostro personale addetto antincendio, che ha agito con prontezza sin dai primi istanti». 

 

Lo dichiara Antonio Spanò, amministratore di Sarco Srl, dopo l'incendio che la scorsa notte ha interessato l'area esterna al Capannone dello stabilimento di contrada Ponte Fiumarella a Marsala. L'incendio ha coinvolto del materiale di scarto stoccato all'interno del capannone. 

 

Le fiamme sono state domate rapidamente grazie all'intervento congiunto delle squadre dei Vigili del Fuoco — provenienti dai distaccamenti di tutta la Provincia di Trapani — e del personale antincendio interno dell'azienda.
L'incendio ha riguardato esclusivamente una baia esterna al capannone. Non si registrano danni a persone né all'impianto produttivo. Le operazioni di spegnimento si sono concluse in tempi brevi, sono in corso le operazioni di raffreddamento e messa in sicurezza. 


La Sarco Srl, attiva dal 1990, è una delle principali realtà siciliane nel settore del trattamento e recupero di rifiuti di vetro e metalli, con un ruolo consolidato nella filiera della raccolta differenziata del territorio.









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