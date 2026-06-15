Buongiorno24 del 15 Giugno 2026

15/06/2026 09:16:00

Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social per raccontare e capire i fatti più importanti del giorno.

Apriamo con l'emergenza incendi che ha segnato un fine settimana drammatico in provincia di Trapani. Da Montagna Grande a Marsala, passando per l'area tra Castelvetrano e Santa Ninfa, il fuoco ha devastato centinaia di ettari di territorio. Il bilancio più pesante arriva dalla zona di Montagna Grande, dove sono andati in fumo oltre 1.100 ettari di bosco e macchia mediterranea. A Marsala le fiamme hanno minacciato le abitazioni in contrada Timpone d'Oro, mentre nella notte un vasto incendio è scoppiato all'interno della Sarco, azienda specializzata nel recupero dei rifiuti. Faremo il punto sui danni, sulle indagini e sulle polemiche per una stagione degli incendi che si annuncia già difficile.

Restiamo sul fronte dell'emergenza e della sicurezza con la notizia della morte di Alfonso Musso, operaio forestale di 61 anni, deceduto durante le operazioni di spegnimento di un incendio nel Palermitano. Un episodio che richiama l'attenzione sui rischi affrontati quotidianamente da chi opera in prima linea nella lotta contro il fuoco.

A Marsala continua intanto il dibattito sull'emergenza idrica. Dopo giorni di disagi e interruzioni nell'erogazione dell'acqua, interviene la CNA Trapani che denuncia pesanti ripercussioni sulle attività economiche e turistiche. Ristoranti, bar e strutture ricettive segnalano cancellazioni di prenotazioni, costi aggiuntivi e difficoltà operative proprio all'inizio della stagione estiva.

Parleremo anche dei controlli contro il lavoro nero e il caporalato effettuati tra Marsala e Petrosino. I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno scoperto sei lavoratori irregolari su otto controllati, denunciato due imprenditori e disposto la sospensione di un'attività per gravi violazioni in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori.

Ci occuperemo poi dell'economia trapanese. I dati elaborati dalla Camera di Commercio raccontano una provincia che cresce nelle esportazioni, nel turismo e nel numero delle imprese. L'export raggiunge livelli record, superando i 500 milioni di euro, mentre le presenze turistiche superano quota 2,5 milioni. Numeri che mostrano una Trapani più dinamica, anche se restano aperte le questioni legate all'occupazione e ai redditi.

Infine, il ricordo di Arturo Stabile, storico imprenditore della cantieristica navale trapanese, protagonista di una lunga stagione di sviluppo industriale e marittimo che ha portato il nome di Trapani ben oltre i confini della Sicilia.

Questi e altri aggiornamenti nella puntata di oggi di Buongiorno24, in diretta su Tp24.it, sui canali social di Tp24 e su Rmc 101. Ogni mattina il nostro appuntamento per sapere e capire cosa accade nel territorio e oltre le notizie.



