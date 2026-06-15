15 Giugno: accordo Usa - Iran, telefonata Trump - Putin, G7 in Svizzera

15/06/2026 07:31:00

E' il 15 Giugno 2026. Ecco le principali notizie in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Il premier pachistano ha annunciato che l’accordo tra Stati Uniti e Iran è stato raggiunto. Verrà firmato venerdì a Ginevra, forse ci sarà anche Trump. Prevede lo sblocco di Hormuz – «le petroliere accendano i motori» ha detto il presidente –, e il ritiro di Israele dal Libano (ma ieri Netanyahu ha attaccato ancora Beirut)

• Prima di dare il via libera alla tregua, l’Iran ha aspettato che fosse passata la mezzanotte locale, per non far coincidere l’annuncio con il compleanno di Trump

• I funerali di Ali Khamenei cominceranno a Teheran il 4 luglio e termineranno il 9 luglio con la sua sepoltura a Mashhad

• Putin ha telefonato a Trump per fargli gli auguri di buon compleanno: i due hanno parlato per 55 minuti. Per festeggiare i suoi 80 anni, Trump ha cenato in famiglia e poi ha assistito al torneo di lotta all’arena costruita appositamente nel prato della Casa Bianca

• Sabato e domenica a Roma si è tenuta l’assemblea costituente di Futuro Nazionale, il partito di Vannacci. Il generale, tra le altre cose, non ha perso l’occasione per dire che il femminicidio «è un omicidio come tutti gli altri» e parlare con sarcasmo dei giornalisti



• Oggi sul lago Lemano, in Svizzera, inizia il G7 di Evian, che durerà tre giorni. Si concluderà con un sontuoso ricevimento a Versailles in onore degli americani

• Finalmente, dopo un anno e mezzo dall’ultima volta, Hamilton ha vinto. La sua Ferrari è arrivata prima al gran premio di Spagna a Barcellona, al Montmelò. Kimi e Leclerc sono usciti prima della fine della gara

• Sabato a Roma ci sono state ben quattro manifestazioni: per la remigrazione (che hanno fatto il saluto fascista), i Pro Vita, i movimenti per la casa, anarchici e pro-Palestina

• A Bologna un passeggero, infastidito perché il bus di linea si era fermato più avanti del punto di stop, ha aggredito l’autista staccandogli un pezzo di orecchio a morsi

• Un ragazzo di 17 anni ha ucciso la zia di 53 e poi ne ha gettato il corpo in un fiume. Forse sperava di ereditare qualcosa alla sua morte

• A Milano un uomo di 60 anni è stato trovato morto in casa, pare ucciso da una persona che aveva invitato dopo averla conosciuta su una app di incontri. La vittima faceva l’interpete, e aveva lavorato anche a contatto con personaggi come Kissinger, Mattarella, Clinton

• Due giovani di 23 anni sono morti in un incidente in moto sull’isola d’Elba, dove erano appena arrivati per trascorrervi le vacanze

• Ieri a Roma una donna e la madre novantenne sono state investite sulle strisce mentre andavano a messa. La figlia è morta, sua madre è grave in ospedale

• Ai Mondiali, la Germania ha surclassato il Curaçao, battendolo 7 a 1. La prima partita di oggi è già finita, all’alba: Svezia-Tunisia, 5-1

• Il Servizio meteorologico degli Stati Uniti ha annunciato che, come ci si aspettava, nel Pacifico tropicale si è finalmente sviluppato El Niño, il fenomeno meteorologico che provoca un forte riscaldamento delle acque superficiali dell’oceano

• In Svizzera ha vinto il No referendum che voleva fermare l’immigrazione una volta che nel Paese si fossero raggiunti i 10 milioni di abitanti

• Abu Mazen ha indetto per il 2027 nuove elezioni presidenziali in Cisgiordania, dove le ultime votazioni si sono tenute nel 2005

• Oggi Giorgia Meloni riceve in visita a Roma la premier giapponese Sanae Takaichi

• In Brasile due suore sono fuggite insieme dal convento perché sono innamorate e vogliono sposarsi

• Lo youtuber statunitense MrBeast, 28 anni, ha raggiunto i 500 mila milioni di utenti iscritti al suo canale, un record

• Sabato sera i Knicks – così si chiamano i giocatori della squadra di basket di New York – hanno battuto i San Antonio Spurs 4 a 1 nelle Finals del torneo Nba. Non lo vincevano dal 1973

• Sono morti il giurista sardo Umberto Allegretti (92 anni), una delle madri di Plaza de Mayo, l’argentina Taty Almeida (95), il primo dj italiano Peppe Farnetti (79), la ballerina che diede le movenze alla fatina Trilli Margaret Kerry (97), la filosofa Luisa Muraro (86)



Titoli

Corriere della sera: Trump: «C’è l’accordo con l’Iran»

la Repubblica: Iran-Usa, c’è l’accordo di pace

La Stampa: Trump-Iran, c’è l’accordo

Il Sole 24 Ore: Piccoli comuni / Solo il 20 % dei paesi / garantisce i servizi / di base ai residenti

Il Messaggero: Raid di Israele, slitta l’accordo

Il Giornale: La pace di Trump e il nodo di Israele

Qn: Tregua, Trump ha fretta / Ma è una firma a ostacoli

Il Fatto: Netanyahu fa festa a Trump / bombardando l’accordo e la pace

Leggo: Bombe di Israele sui negoziati

Libero: Comunisti patentati

La Verità: Il governo promette 10.000 rimpatri

Il Mattino: Israele attacca, Trump si infuria

il Quotidiano del Sud: Immigrazione / le risposte / oltre la retorica / dell’invasione

Domani: Iran-Usa, l’Idf bombarda l’accordo / La furia di Trump su Netanyahu



