Vandali in azione a Trapani, piante distrutte

15/06/2026 10:47:00

Mentre la città discuteva se gli alberi di “Trapani Green” sarebbero riusciti a superare la prima estate, qualcuno ha deciso di abbatterne qualcuno.

Sei giovani esemplari di Jacaranda mimosifolia, alti circa due metri e messi a dimora appena due settimane fa lungo il viale dei Grandi Eventi, sono stati distrutti da ignoti.

A denunciare l'accaduto è stato il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, che ha parlato di atti vandalici ai danni delle nuove alberature inserite nel progetto di forestazione urbana finanziato dal Ministero dell'Ambiente.

"Colpire il verde pubblico significa colpire la comunità intera", ha dichiarato il sindaco. "Trapani è la nostra casa e difenderla è responsabilità di ognuno di noi. Gli incivili non avranno la meglio. Continueremo a investire sul verde e sul decoro della città perché questa è la Trapani in cammino che vogliamo".

L'episodio arriva mentre in città è ancora aperto il dibattito sul progetto Trapani Green e sulle condizioni di alcune delle nuove alberature messe a dimora nelle scorse settimane.

Nelle ultime settimane il progetto era infatti finito al centro del dibattito cittadino. Tecnici, agronomi e cittadini avevano acceso il confronto sulle condizioni di alcune giovani alberature messe a dimora in diverse zone della città, sulle tempistiche degli interventi e sulle difficoltà di attecchimento osservate in alcuni siti urbani.

A poche settimane di distanza dal danneggiamento dell'acero dedicato alla memoria del piccolo Alessandro, un altro episodio colpisce dunque il verde cittadino.

Nel caso dell'acero di Alessandro l'indignazione era nata soprattutto per il valore affettivo della pianta, messa a dimora per ricordare il bambino tragicamente scomparso nell'ottobre scorso. Nel caso delle jacarande del viale dei Grandi Eventi, invece, viene colpito direttamente un intervento pubblico che punta a rendere la città più verde e più resiliente agli effetti dei cambiamenti climatici.

Trapani Green rappresenta infatti uno dei più importanti progetti ambientali realizzati negli ultimi anni in città.

Finanziato dal Ministero dell'Ambiente con circa 490 mila euro, prevede la messa a dimora di oltre 2.400 piante tra alberi e arbusti distribuite in più di quaranta aree urbane. Sono previsti circa 900 alberi lungo le strade cittadine, nuovi arboreti polifiti, interventi di forestazione periurbana, superfici drenanti e la riqualificazione di parcheggi e spazi pubblici attraverso la riduzione delle superfici asfaltate.

Il cronoprogramma prevede il completamento degli interventi entro il 30 giugno e due anni di manutenzione successivi per garantire l'attecchimento delle piante.

Fino a ieri il confronto pubblico si era concentrato soprattutto sulla capacità dell'amministrazione di fare sopravvivere gli alberi.

Le polemiche riguardavano le piantumazioni effettuate a ridosso dell'estate, le irrigazioni necessarie per affrontare il caldo e le condizioni di alcune aree ancora da completare.

Oggi la cronaca si arricchisce di un elemento ulteriore.

Non basta capire se gli alberi sopravvivranno alle alte temperature, alla siccità o ai venti di scirocco.

Bisogna capire se riusciranno a sopravvivere anche all'uomo.

Se da una parte si può discutere delle scelte amministrative, delle modalità di realizzazione degli interventi e della visione complessiva del verde urbano, dall'altra episodi come quello del viale dei Grandi Eventi ricordano che esiste una responsabilità che non appartiene esclusivamente alle istituzioni.

Perchè il problema non riguarda soltanto il costo delle piante da sostituire, ma il rapporto che una comunità ha con gli spazi che condivide.

Le sei jacarande distrutte verranno probabilmente sostituite. Così come si sta tentando di salvare l'acero dedicato ad Alessandro.

Resta però il dato di queste settimane: mentre Trapani prova a piantare nuovi alberi, qualcuno continua a distruggerli.

E questa è una sfida che nessun impianto di irrigazione può risolvere.









