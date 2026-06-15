Trapani, FIDAPA lancia la “Patente per Fare Impresa”: verso uno sportello per le future imprenditrici

15/06/2026 12:54:00

Non una patente da conseguire, ma uno strumento per orientarsi nel complesso mondo dell'impresa. È questo il significato del progetto distrettuale FIDAPA “La Patente per Fare Impresa”, presentato al Polo Universitario di Trapani nel corso di un convegno che ha riunito istituzioni, professionisti, imprenditori e rappresentanti del mondo associativo.

L'iniziativa nasce da un lavoro condiviso tra la vicepresidente distrettuale e le dieci vicepresidenti delle sezioni FIDAPA BPW Italy della provincia di Trapani – Alcamo, Campobello di Mazara, Castelvetrano, Gibellina, Marsala, Mazara del Vallo, Paceco, Partanna, Salemi e Trapani – con l'obiettivo di promuovere la cultura d'impresa, l'innovazione e lo sviluppo delle competenze imprenditoriali nel territorio.

Il progetto si inserisce nel tema nazionale FIDAPA 2025-2027, “La Potenzialità delle Donne nel Terzo Millennio: Imprenditoria, Tecnologia e Comunicazione”, e punta a sostenere soprattutto le donne che intendono avviare un'attività economica, accompagnandole nella conoscenza degli strumenti disponibili e delle opportunità offerte dal sistema produttivo.

Tra le protagoniste dell'incontro, la vicepresidente della sezione FIDAPA di Marsala, Maria Rita Carnevale, alla quale è stata affidata la presentazione del progetto. Carnevale ha illustrato finalità, contenuti e prospettive dell'iniziativa, concepita come un percorso di accompagnamento rivolto alle nuove generazioni e a quanti desiderano intraprendere percorsi imprenditoriali consapevoli e sostenibili.

A spiegare il significato del titolo è stata la presidente della sezione FIDAPA di Trapani, Donatella Calamia, che ha ricordato come l'associazione sia "un movimento d'opinione che opera per i diritti delle donne e contro le discriminazioni" e non soltanto un club service. "La patente – ha spiegato – è un titolo metaforico. Oggi parliamo di accompagnamento all'impresa e di orientamento alle donne imprenditrici, alle donne che desiderano iniziare un'attività".

Dietro la metafora si nasconde un obiettivo concreto: la creazione di uno sportello di accompagnamento all'impresa femminile, pensato per aiutare le aspiranti imprenditrici a orientarsi tra incentivi, finanziamenti e procedure amministrative.

L'idea è quella di offrire un punto di riferimento stabile capace di supportare le donne nelle fasi iniziali dell'attività, aiutandole a individuare gli strumenti più adatti, a cogliere le opportunità di finanziamento e a superare gli ostacoli burocratici che spesso rallentano la nascita di nuove imprese.

Al convegno hanno partecipato numerose autorità FIDAPA nazionali e distrettuali, rappresentanti delle istituzioni locali, sindaci della provincia, ordini professionali e dirigenti della Regione Siciliana.

Tra gli interventi istituzionali anche quello del presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trapani, Gildo La Barbera, che ha evidenziato il ruolo dei professionisti nell'accompagnare le imprese nei processi di pianificazione, accesso agli incentivi e sostenibilità economica dei progetti imprenditoriali.

Particolarmente apprezzata la sessione dedicata alle testimonianze aziendali, che ha portato sul palco alcune realtà imprenditoriali del territorio considerate esempi concreti di innovazione e crescita.

Hanno raccontato la propria esperienza Stramondo di Salemi, Poiatti Spa di Mazara del Vallo, Ecoacciaio Srl di Campobello di Mazara, la Cooperativa Terra Mia di Castelvetrano, Smiles Clinica Odontoiatrica di Marsala e Tuduu, start-up innovativa nata a Mazara del Vallo.

Dalla giornata è emersa la volontà di costruire una rete permanente tra associazionismo, istituzioni, professionisti e imprese, una sinergia che la FIDAPA considera essenziale per trasformare il talento, le competenze e le idee imprenditoriali in opportunità concrete di sviluppo economico e sociale per il territorio.

La “Patente per Fare Impresa” rappresenta così il primo passo di un progetto più ampio che punta a tradurre i principi della parità di opportunità in strumenti operativi e servizi concreti a sostegno dell'imprenditoria femminile nella provincia di Trapani.



