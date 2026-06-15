Marsala, parcheggiano con la Maserati d'epoca sulla pista ciclabile dello Stagnone

15/06/2026 12:00:00

Allo Stagnone di Marsala pure i tedeschi non rispettano le regole della viabilità e della convivenza civile e parcheggiano sulla pista ciclabile con la loro Maserati d'epoca. A segnalarlo è una lettrice di Tp24, Maria, che denuncia comportamenti scorretti da parte di alcuni automobilisti nell’area del parcheggio di “Mamma Caura”.

"Ormai pure i tedeschi non rispettano le regole del vivere civile allo Stagnone di Marsala. Pur avendo la possibilità di entrare nel parcheggio di Mamma Caura e di lasciare la macchina lì, decidono di usare la pista ciclabile come parcheggio", così ci scrive Maria.

La pista ciclabile dello Stagnone, già penalizzata da una manutenzione insufficiente e da una fruizione non sempre corretta, viene utilizzata in modo improprio: c’è chi la percorre contromano, chi la usa come corsia di sorpasso ed molto spesso come parcheggio, come in questo caso.

Lo Stagnone sembra sempre più una terra di nessuno, una sorta di “porto franco” dove le regole non vengono rispettate, ma i controlli, anche sulla viabilità, si chiede la lettrice, ma ce lo chiediamo tutti, dove sono?

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