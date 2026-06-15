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Cittadinanza
15/06/2026 15:02:00

Marsala, abbandonata la piazzetta tra via Saffi e via Oberdan: erbacce e rifiuti

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-06-2026/marsala-abbandonata-la-piazzetta-tra-via-saffi-e-via-oberdan-erbacce-e-rifiuti-450.jpg

Erbacce secche, rifiuti abbandonati, sporcizia e incuria. È lo stato in cui si trova la piazzetta tra via Saffi e via Oberdan, a Marsala, come segnalato da alcuni cittadini.

Un’area completamente trascurata: la vegetazione è cresciuta senza controllo, con sterpaglie alte e secche che invadono gli spazi e i marciapiedi. Tra le erbacce ci sono bottiglie, cartacce, plastica e altri rifiuti lasciati a terra.

 

Una situazione di degrado che riguarda una zona abitata e frequentata, a pochi passi da case e attività. Oltre al problema del decoro urbano, le sterpaglie secche rappresentano anche un potenziale rischio, soprattutto con le alte temperature di questi giorni.

 

La segnalazione ripropone il tema della manutenzione degli spazi pubblici e, allo stesso tempo, dell’inciviltà di chi continua ad abbandonare rifiuti dove capita.

I residenti chiedono un intervento di pulizia e bonifica dell’area, per restituire decoro e sicurezza a una piazzetta che oggi appare dimenticata.

Per le vostre segnalazioni scrivete a redazione@tp24.it



Cittadinanza | 2026-06-15 10:47:00
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