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Cittadinanza
15/06/2026 14:00:00

Alcamo, oggi assemblea pubblica promossa dal Comitato No F-35

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-06-2026/alcamo-oggi-assemblea-pubblica-promossa-dal-comitato-no-f-35-450.jpg

Si terrà lunedì 15 giugno alle ore 20:30 ad Alcamo un’assemblea pubblica aperta promossa dal Comitato No F-35 Trapani-Birgi, nell’ambito della mobilitazione contro la prevista realizzazione di un centro di addestramento e manutenzione per i caccia F-35 presso l’aeroporto militare di Trapani-Birgi.

 

Secondo gli organizzatori, la scelta di destinare risorse pubbliche al progetto si inserisce in un più ampio dibattito sull’utilizzo dei fondi statali, tra investimenti in ambito militare e necessità legate ai servizi pubblici, come sanità, scuola e politiche sociali.

Il Comitato esprime preoccupazione per le ricadute del progetto sul territorio, sia in termini economici che ambientali, evidenziando anche il possibile impatto acustico legato all’attività dei velivoli e le conseguenze sulle aree limitrofe, tra cui la Riserva Naturale dello Stagnone.

 

Nel corso della serata verranno illustrati i contenuti della mobilitazione in corso, che da mesi coinvolge cittadini, movimenti e realtà sociali del territorio. L’iniziativa viene presentata come un momento di confronto pubblico e partecipazione.

 

L’assemblea si svolgerà presso lo Spazio Terra Insumisa, lungo la SP55 al civico 12. Al termine dell’incontro è previsto un momento conviviale con possibilità di ristoro per i partecipanti. A seguire, sarà proiettato il film “Valentina e i Mostri”, dedicato al rapporto tra ferite ambientali e percorsi di crescita personale

 



Cittadinanza | 2026-06-15 10:47:00
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